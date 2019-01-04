六星級濟善堂 4日起受理登記

大村鄉第二納骨塔、銀行山生命紀念園區濟善堂完工，造價3.5億、外型宏偉。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

肯定搶翻了！大村鄉第14公墓第二納骨塔去年11月完工，造價3.5億元的「銀行山生命紀念園區濟善堂」4日啟用營運；上午8時起受理納骨位、神主牌位登記。1樓正廳地藏王菩薩兩側的「正面特區」單人骨灰櫃每櫃使用費28萬，詢問度最高；元旦連假期間已吸引不少民眾上山參觀。

「正面特區」單人櫃28萬

號稱中台灣最豪華的六星級納骨塔！2017年5月動工，歷時一年半於去年底完工，地上5層建物，位在平和村八卦山銀行山南麓半山腰；整個園區含墓區佔地8公頃，座東向西，能俯瞰整個大村鄉平原。

全新濟善堂計有一樓大牌位312個、中牌位1648個，單人骨灰櫃1萬816個、雙人骨灰櫃480組、家族式4人骨灰櫃104組、12人骨灰櫃7組、6人儲骨櫃14組；最上面兩層樓還有8462個單人儲骨櫃。

一公告通知 詢問度破表

鄉長游盛表示，第一納骨塔1996年興建至今已不敷使用，上任後立即指示進行工程規畫設計、水保計畫，總算順利在第一任任期內完工、並完成開光儀式法會；希望讓在地鄉親先人都能入住最高且豪華陰宅，庇蔭子子孫孫。

公所祕書林坤錫說，上周公所公告通知單一發出，詢問度破表，每天都有人打電話、直接跑到公所詢問登記細節；還有人直接帶風水地理師上山到園區先看好位子。

(中國時報)

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