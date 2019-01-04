嘉檢查賄績優 檢察總長嘉勉

2019年01月04日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

2018年九合一選舉，嘉義檢警調查賄績效全國名列前茅，目前起訴140件105人、緩起訴15件208人，查扣賄款現金125萬1600元，提起當選無效之訴共14件，檢察總長江惠民3日頒發慰問金嘉勉檢察長郭珍妮及檢警調人員的辛勞，台南高分檢署檢察長鄭文貴稱郭珍妮為「嘉義某派系終結者」。

江惠民頒發紅包慰問

嘉義地檢署統計至2日止，九合一選舉查賄成果有選他案585件、選偵案428件，共1013件；聲請通訊監察73件、法院核准通訊監察45件；聲請羈押77人，法院准予羈押51人；起訴（含聲請簡易判決處刑）140件105人、緩起訴15件208人，查扣賄款現金125萬1600元；提起當選無效之訴共14件（包括市議員郭明賓、廖天隆、縣議員王焜玄等3名、鄉長1名、10名鄉民代表及村里長）。

江惠民頒發慰問金紅包給查賄有功人員29人，包括偵辦涉嫌賄選的市議員郭明賓、候選人藍力凱等案的檢察官陳美君、偵辦梅山鄉相關賄選案的檢察官陳靜慧、偵查選票333張疑似外流案的檢察官侯德人獲頒特別獎。

檢察長異動傳聞不斷

江惠民表示，嘉義地檢署查賄績效全國數一數二，有效遏阻可能賄選的候選人卻步，檢察長郭珍妮率所有檢警調人員的辛勞，大家有目共睹。至於郭珍妮查賄有功，異動傳聞不斷，江惠民低調未多談。

有某周刊報導郭珍妮率嘉檢有效出擊，重挫嘉義蕭家班，台南高分檢檢察長鄭文貴引述此報導，稱郭珍妮為「嘉義某派系的終結者」，以示嘉勉之意，郭珍妮則未作回應。

(中國時報)