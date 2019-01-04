嘉檢查賄績優 檢察總長嘉勉

檢察總長江惠民（左四）頒發慰問金，嘉勉檢察長郭珍妮（左三）及查賄有功檢察官。（廖素慧翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

2018年九合一選舉，嘉義檢警調查賄績效全國名列前茅，目前起訴140件105人、緩起訴15件208人，查扣賄款現金125萬1600元，提起當選無效之訴共14件，檢察總長江惠民3日頒發慰問金嘉勉檢察長郭珍妮及檢警調人員的辛勞，台南高分檢署檢察長鄭文貴稱郭珍妮為「嘉義某派系終結者」。

江惠民頒發紅包慰問

嘉義地檢署統計至2日止，九合一選舉查賄成果有選他案585件、選偵案428件，共1013件；聲請通訊監察73件、法院核准通訊監察45件；聲請羈押77人，法院准予羈押51人；起訴（含聲請簡易判決處刑）140件105人、緩起訴15件208人，查扣賄款現金125萬1600元；提起當選無效之訴共14件（包括市議員郭明賓、廖天隆、縣議員王焜玄等3名、鄉長1名、10名鄉民代表及村里長）。

江惠民頒發慰問金紅包給查賄有功人員29人，包括偵辦涉嫌賄選的市議員郭明賓、候選人藍力凱等案的檢察官陳美君、偵辦梅山鄉相關賄選案的檢察官陳靜慧、偵查選票333張疑似外流案的檢察官侯德人獲頒特別獎。

檢察長異動傳聞不斷

江惠民表示，嘉義地檢署查賄績效全國數一數二，有效遏阻可能賄選的候選人卻步，檢察長郭珍妮率所有檢警調人員的辛勞，大家有目共睹。至於郭珍妮查賄有功，異動傳聞不斷，江惠民低調未多談。

有某周刊報導郭珍妮率嘉檢有效出擊，重挫嘉義蕭家班，台南高分檢檢察長鄭文貴引述此報導，稱郭珍妮為「嘉義某派系的終結者」，以示嘉勉之意，郭珍妮則未作回應。

(中國時報)

六星級濟善堂 4日起受理登記 工人鎮長卸任 回中油當操作員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。