工人鎮長卸任 回中油當操作員

前潮州鎮長洪明江兩任任期結束後，回到中油林園石化事業部繼續擔任操作員。（翻攝自洪明江臉書）

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中國時報
／屏東報導

前潮州鎮長洪明江2屆任期結束，上月25日交接後，馬上回到之前工作的中油林園廠繼續當操作員。洪明江也在臉書分享現在幫浦技術工的工作，並寫道「我們都是台灣社會的小螺絲釘，在個人工作崗位克盡其力，扮演好自己的角色！」

輪值24小時現場作業

洪明江之前在中油林園石化事業部擔任基層操作員已30年，8年10個月前以工人身分投入潮州鎮長選舉，順利成為「工人鎮長」，之後又成功連任。此次選舉轉戰縣議員選舉，不幸敗選，卸任後不戀棧權位，又回到原工作繼續打拚。

洪明江說，工人時間、金錢都不足，以工人身分參政非常困難；當時他未辦理退休，以留職停薪參選，就是希望保留工人身分，希望鼓勵勞工們參與政治。如今任期結束，雖然有更好的機會讓他選擇，不過仍決定回到原工作崗位。

目前他的工作是負責看管廠內的空氣中心，洪明江說，離開中油已經8年10個月，剛開始難免生疏，可說是「最資深的菜鳥」，所幸在同事協助下很快又回復往昔狀態。現在與年輕的同仁一起輪值24小時的現場作業，過得非常快樂。

網友讚爆認真做自己

他說，前波蘭總統華勒沙退休後同樣也是回歸到工人身分，他希望台灣的政治人物都是如此，在每個位置都能扮演好自己的角色。

他也在臉書分享工作照，網友回覆「了不起，從哪裡來的回到哪裡去，做什麼像什麼」、「在每個職務都用心，才是台灣人真正的價值！」

(中國時報)

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