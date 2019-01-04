柯家軍不能小看 陳炳甫全力備戰

2019年01月04日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市士林、大同立委補選「三腳督」，目前媒體民調藍綠參選人陳炳甫、何志偉各有領先。不過，陳炳甫3日接受廣播節目訪問時表示，不能小看代表「柯家軍」出征的陳思宇，因為從市長選舉來看，市長柯文哲在這2區都拿下超過4成的得票率。

陳炳甫昨接受專訪，被問到陳思宇在登記時暗酸對手是「連勝文們」，他強調，高雄市長韓國瑜在選舉時創下典範，陳思宇應記取教訓，希望柯家軍也要有柯文哲在選舉時不口出惡言的風範。

面對目前媒體公布的民調，陳炳甫與何志偉各有領先，陳炳甫說，把民調當參考，因為補選投票率相對偏低，會與實際行為脫勾，何志偉曾任士林、北投議員，在士林有不錯表現，去年初也開始深耕大同區，陳思宇則和柯P一路曝光，民調恐怕會愈來愈高。

主持人分析，若補選投票率不超過4成，總票數大概10萬票，誰先搶到4萬5000票誰就贏，市長選舉柯文哲在大同、士林開出來的票驚人，分別拿下46％、41％，若柯和陳直播、保持「黏踢踢」，恐形成吸票效應。

陳炳甫表示，他沒有小看陳思宇，接下來柯P會用不同方式輔選，甚至塑造出「支持陳思宇就是支持柯P，陳當選就是柯未來總統之路」，引出柯網軍。最後就是看柯P態度，一旦主帥呼喊，民兵就會出來，雖然無法看出柯粉人數，但從市長選舉結果來看是非常驚人。

此外，談到進入國會的政見，陳炳甫端出3大牛肉，他說，希望公托由中央補助地方，讓國民教育往下延伸至5歲，可大幅減輕父母負擔，重新修正長照2.0法規制度，及加快民生汐止線興建，若民生社區居民不願設站，可採先蓋路線、後設站模式進行。

(中國時報)