泳池SPA停擺 會員延期遭拒

友善列印
中國時報
何冠嫻、／苗栗報導

國立聯合大學去年12月12日進行校內「蓮荷游泳池」修繕工程，但因SPA池與蒸氣室在修繕期間無法使用，許多人未再踏入泳池，會員們曾向校方反映希望延長使用期限，但遭校方回絕，認為消費者權益受損抗議。聯大決議7日起休館加速趕工，並將休館天數補償給會員。

聯大游泳池開放校外人士申請游泳證，1年會員費用1萬1000元，每次入場出示證件便能使用泳池、SPA、蒸氣室、烤箱等設備。校方表示，游泳池使用近20年，漏水且SPA上方屋頂塌陷、牆面滋生青苔，為維護使用者安全，一併修繕，預計1月底完工。

會員謝小姐指出，會員為使用蒸氣室與SPA池繳交1萬1000元、舊會員1萬元年費，然SPA池無法使用讓許多人至今都未踏入泳池，向校方反映使用期限是否能延長1個月，遭校方否決。

她表示，自己和其他會員幾乎每天報到，最近水龍頭的水用滴的，盥洗不便，卻未見工程有任何進度，也未見工人在場修繕，擔心工程延宕，加上校方不願延長使用期限，認為權益受損。

對此體育室說明，為進行屋頂防水工程，水塔無法使用，連帶蒸氣室必須暫停開放，僅將預留用水供應給淋浴間，其餘設備皆能正常使用，已要求施工廠商盡快在20日以前完工，且考量民眾疑慮，校方經開會討論，決議自7日起休館加速工程進度直到完工，並承諾若休館後的工程20天內完工，會員的使用期限便順延20天，但因之前泳池皆有開放，烤箱、淋浴間等皆提供給會員正常使用就不補償，僅以休館至完工的日期，補償給會員。

(中國時報)

共享車位2.0 分租適用原稅率 燕出席行政院會 大力行銷花博

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。