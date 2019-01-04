泳池SPA停擺 會員延期遭拒

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

國立聯合大學去年12月12日進行校內「蓮荷游泳池」修繕工程，但因SPA池與蒸氣室在修繕期間無法使用，許多人未再踏入泳池，會員們曾向校方反映希望延長使用期限，但遭校方回絕，認為消費者權益受損抗議。聯大決議7日起休館加速趕工，並將休館天數補償給會員。

聯大游泳池開放校外人士申請游泳證，1年會員費用1萬1000元，每次入場出示證件便能使用泳池、SPA、蒸氣室、烤箱等設備。校方表示，游泳池使用近20年，漏水且SPA上方屋頂塌陷、牆面滋生青苔，為維護使用者安全，一併修繕，預計1月底完工。

會員謝小姐指出，會員為使用蒸氣室與SPA池繳交1萬1000元、舊會員1萬元年費，然SPA池無法使用讓許多人至今都未踏入泳池，向校方反映使用期限是否能延長1個月，遭校方否決。

她表示，自己和其他會員幾乎每天報到，最近水龍頭的水用滴的，盥洗不便，卻未見工程有任何進度，也未見工人在場修繕，擔心工程延宕，加上校方不願延長使用期限，認為權益受損。

對此體育室說明，為進行屋頂防水工程，水塔無法使用，連帶蒸氣室必須暫停開放，僅將預留用水供應給淋浴間，其餘設備皆能正常使用，已要求施工廠商盡快在20日以前完工，且考量民眾疑慮，校方經開會討論，決議自7日起休館加速工程進度直到完工，並承諾若休館後的工程20天內完工，會員的使用期限便順延20天，但因之前泳池皆有開放，烤箱、淋浴間等皆提供給會員正常使用就不補償，僅以休館至完工的日期，補償給會員。

(中國時報)