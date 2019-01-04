陳筱諭籲初選公正 郭國文駁密室政治

陳筱諭競選團隊3日組成村姑助選團。（李其樺攝）

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中國時報
／台南報導

台南市立委第2選區補選，國民黨至今悄無聲息，民進黨內初選形成郭國文與陳筱諭對決態勢。陳筱諭競選團隊3日組成村姑助選團，她除了質疑日前郭國文和李俊毅會面，予人「密室政治」聯想，也呼籲民進黨提供公開公正初選機制，勿再操弄密室交易、私相授受的戲碼；郭國文重申，與李俊毅是公開見面，沒有所謂密室政治。

昨天數10位農漁牧婦女組成「村姑助選團」，高喊「基層拚高層」、「陽光拚暗室」，力挺陳筱諭代表民進黨參選，針對近日民進黨中央有立委屬意人選不實謠言，呼籲民進黨公平公正公開舉辦初選。

對於日前李俊毅宣布退出台南市第二選區立委補選，前天李俊毅和另名立委參選人郭國文更闢室密談，李更承諾全力支持郭國文參選，陳筱諭說，前2周看到李俊毅上節目批評新潮流，李俊毅卻在近日宣布退選，峰迴路轉、，不免讓她的支持者和選民感到擔心。

陳筱諭強調，民進黨有公平初選競爭機制和規定，唯有公正、公平、公開訴諸民意，才是民進黨重返昔日榮光唯一的道路。

郭國文表示，他早在元旦就和李俊毅約時間拜訪，2日當天是公開拜訪李俊毅並向他請益，獲得李的支持，沒有所謂的密室政治，非常感佩李顧慮黨內同志過度競爭，造成人民對民進黨負面觀感，而退出立委補選。

(中國時報)

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