韓國瑜賣農產 首站新加坡

2019年01月04日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜選前承諾帶農民出去搶訂單，3日他拜會高市農會理事長蕭漢俊，並了解議員陳麗娜日前出訪新加坡成果；據了解，為避免遭外界「抹紅」，韓國瑜3月親自出訪簽約，首站就選在新加坡，再來馬來西亞，之後才去大陸深圳。

韓國瑜表示，各界牽線爭取訂單只是前置作業，之後農產品「進洞房」實際賣到新加坡才是重頭戲，希望未來市府、農會長期配合，爭取出口效益，讓高雄盛產的蔬果能夠成功推銷出去，帶著農民發大財。

陳麗娜指出，日前與農會出訪新加坡，當地NTUC集團旗下的FairPrice超市總裁謝健平親自接待，這家超市有150間以上、市占率60％，雙方談定元月先將高雄蔬果機運過去試賣，3月再安排韓國瑜去新加坡簽約，順便舉辦「高雄周」展銷活動。

高市農業局長吳芳銘表示，新加坡方面要求貨到就能上架，因此高雄這邊要先將蔬果包裝好，或許還要加強保利龍裝箱，元月送去試賣的蔬果中有10幾噸青花菜，是對方特別要求的，目前高雄路竹產地價每顆僅約7元，正好增加銷售通路。

高雄市農會理事長蕭漢俊則說，過去高市府也出國辦推展會，希望提高農產品外銷量，但「像放煙火，過了就沒了」，後續沒感覺一直有訂單進來；新加坡蔬果全靠進口，高雄搶攻訂單機會很大。

而內定的兩岸小組副召集人、前高雄縣長楊秋興昨日下午前往市府拜會韓國瑜，報告最近對岸準備採購農漁產品的消息；楊秋興說，韓國瑜當選後，因為大家看到希望，最近民間景氣比較活絡，「這是信心問題，就像當初發消費券一樣！」

(中國時報)