踏雪尋梅主題日 夫妻揹負覽山景

今年新中橫各梅園花況並不平均；圖為外坪頂蔡家古厝3日花開的情形。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導
信義鄉「踏雪尋梅」主題日活動，將於6日登場，梅子夢工廠員工，示範演出「甜蜜負擔．夫妻揹負」競賽規則。（沈揮勝攝）

信義鄉年度盛事「踏雪尋梅」賞梅季！主題活動將於6日在柳家梅園登場。眾所矚目的「夫妻揹負」競賽，冠軍夫妻以被背者體重公斤數，獎賞相等瓶數的「馬拉桑」系列名醇。今年梅花綻放時程與區塊拉長且分散，這兩天外坪頂花況較佳，牛稠坑則以山景取勝。

信義鄉農會總幹事黃志輝指出，本季「踏雪尋梅」系列活動，已於去年12月23日在梅子夢工廠開鑼；主題日延續傳統，於元旦過後第1個周日，在柳家梅園以趣味競賽形式，與遊客分享花開喜悅。

傳統項目「夫妻揹負．甜蜜負擔」，沒硬性規定一定得要丈夫背太太，若有女性力大無窮，也可挑戰女背男；「同心伉儷．橡木桶」趣味競賽，今年放寬規則，可用雙手推桶滾動，也可以用扛的。

今年信義鄉梅況，區塊與時程都分散，想欣賞像去年年初「數公頃同步綻放」花海，比較不容易，多數地方邊綻開邊凋謝，因太過乾旱，不少梅園開到4到6成後，只撐3到5天就開始落瓣。目前牛稠坑局部地區開2、3分，但也有還含苞；新中橫98.5K的土場，可能還得再等旬日；同富村外坪頂「蔡家古厝」，此刻開得不錯！

（飲酒請勿過量．嚴禁酒駕）

(中國時報)

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