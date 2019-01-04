UniBread烘焙王 實踐劉珮珊摘冠

實踐大學餐飲管理系大三的劉珮珊以「音樂男爵與盛世饗宴」作品奪得「UniBread烘焙王新銳賽」冠軍。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

也是女力崛起！統一企業培育烘焙產業人才，連續第3年舉辦「UniBread烘焙王新銳賽」，這2天在台南應用科大進行決賽，來自各縣市大學14位學生選手同場競技，最終由實踐大學餐飲管理系大三劉珮珊以「音樂男爵與盛世饗宴」作品奪冠，也是首度由女生摘下首獎。

為期2天賽事在台南應用科大登場，首次參賽就獲獎的劉珮珊目前就讀大三，謙稱自己很幸運，未來將努力朝烘焙界發展，也不會自我設限。年僅20歲的她這次以《歌劇魅影》為主題，是因為小學看完這個故事後，深受感動，希望藉由作品呈現追逐夢想的感覺。

她說，為了完成最棒的構思，前後花約半天製作，但早在學校練習時，就反覆修改了7、8次，總算端出最滿意的作品，成功實踐把音樂藝術融入烘焙，讓麵包不只好吃也很好看。

評審召集人的台南應用科大餐飲系專技副教授曹志雄認為，今年參賽學生水準和水平都讓人驚艷，選手們的創意大膽創新又不輸專業烘焙職人，未來發展值得可期。評審團也提醒學生選手們，參與烘焙賽事別一心追求譁眾取寵外型，應該回歸烘焙本質的初心。

統一表示，「UniBread烘焙王新銳賽」提供校園烘焙競技舞台，近年已吸引不少知名烘焙科系學生參賽，讓學生在競賽中發揮所學烘焙藝術，接軌國際比賽經驗，前3名獎金分別是新台幣5萬元、3萬元、1萬元，還能入圍「UniBread烘焙王麵包大賽」，與業界職人一較高下。

(中國時報)

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