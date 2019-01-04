年輕人返鄉 賴揆誇地方創生

2019年01月04日 04:10 中國時報 胡健森 、 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

行政院長賴清德3日赴宜蘭縣壯圍鄉、蘇澳鎮等地，關心漁業養殖等地方產業發展情形，賴清德指出，政府推動「地方創生」，是希望借重年輕人的創意、創新，再經由社會及政府的支持成功創業，讓每個年輕人的夢想得以實現，社會自然就能進步、發展。

昨賴清德先赴壯圍鄉，了解魚塭活化、九孔育種，傍晚再前往蘇澳鎮安永心食館參觀，一趟宜蘭行讓賴清德笑說：「非常愉快也非常驚豔！」他在壯圍表示，台灣面臨幾個嚴肅的社會危機，除了人口老化、少子化、還有人口大量往都市集中，即使是直轄市比較偏遠的行政區，人口都呈現大量外移。

賴清德表示，為了要解決這個問題，行政院特別將2019年訂為「地方創生元年」，希望地方的有志之士，特別是能吸引年輕人回到故鄉，善用文化、歷史、景觀、天然等地方上的資源，形成一個產業，再加上企業家的支持，讓發揮的效果更大。

安永心食館也說，宜蘭在地有許多優秀的養殖戶、海歸養殖青年，透過「地方創生」計畫，並以「宜蘭斑」作為品牌發展，安永心食館樂意提供平台，讓宜蘭的漁民、農民有一個食材展售、食育推廣、料理的據點。

賴清德表示，目前仍住在都市的年輕人如果想要回到故鄉築夢，或是回鄉照顧父母親，不妨好好把握這樣的機會，只要能善用地方資源，提出好的計畫，都可以得到中央及地方政府的專業輔導或經費支持，希望大家都能共襄盛舉，逐步減輕社會問題，讓台灣不分城鄉一起進步。

(中國時報)