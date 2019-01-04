六都最低價 台南土地交易熱絡

2019年01月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南人購地自建蔚為風潮，根據實價登錄統計，2018年台南土地價格為六都中最低，整體台南土地單價平均6萬多元，地價較高的中西區平均每坪約27.3萬元，前3季土地交易件數僅次於台中，排名第2，預估全年總件數應可超越2015年高點。

信義房屋表示，台南除了建商愛購地，屋主購地自建也蔚為風潮，另隨著台商回流，漸有輕工業者到台南購買工業用地，東寧店店長林侊毅表示，目前以醫生族群最喜歡購地自建，鎖定東區百坪以下土地。

林侊毅表示，直接購買4000萬以上房屋，貸款成數僅6成，但如果購入50坪土地，以精華地區一坪40萬土地單價計算，購地總價2000萬，自建房屋1坪成本以10萬元計算，900萬元即可蓋90坪，3000萬即可擁有量身訂做的透天別墅，完工後，相關融資也可轉為一般房貸。

不少大型建商也嗅到商機，在台南購入百坪以上土地，林侊毅表示，不同於購地自建鎖定東區，建商獵地遍及全台南，東區虎尾寮重劃區、永康區東橋重劃區、安南區九份子重劃區都有建商插旗，主要考量周邊生活機能、土地是否適合開發，只要條件不錯，單價略高於行情也能接受。

建商著眼於台南目前地價夠低，未來推案好塑造。此外，伴隨台商回流，也有一些輕工業者到台南購地，以南北貨、進口倉儲、醫療器材業者為主，獨鍾永康區、仁德區、安平區3個區塊，購地預算通常在單坪20萬上下，一買都是300坪以上，預估2019年這類型買方仍會持續。

(中國時報)