蔡衍明愛心基金會 助澎湖弱勢

蔡衍明基金會春節澎湖慰問，基金會執行長胡雪珠（左二）、澎科大校長翁進坪（右二）探訪關懷戶。（陳可文攝）

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中國時報
／澎湖報導

旺旺集團熱心公益，蔡衍明愛心基金會「公益青年－送愛下鄉趣」是最溫馨的暖流，關懷列車3日抵達離島澎湖縣展開2019春節慰問活動，特地探訪鍾姓等100名關懷戶，獻上歲末寒冬滿滿的祝福。

蔡衍明愛心基金會於104年發起「公益青年－送愛下鄉趣」春節、端午節、中秋節三節青年公益送愛活動，與全國北、中、南、東各地區27所大學結盟，號召大專青年學子熱情響應。

尤其深入偏鄉離島跨海與澎湖科技大學合作，青年學子們化身愛心天使，發掘生活周遭弱勢族群及獨孤老人，主動提供協助，展現社會光明面與人間大愛的正能量。

3日蔡衍明基金會執行長胡雪珠、副執行長彭澤惠、澎科大校長翁進坪、主祕張弘志、教務長黃國光、學務長方祥權等率同青年志工團下鄉實地探視鍾姓關懷戶等5名個案家庭。

湖西鄉隘門村的洪姓關懷戶，今年因為工作摔傷，造成肋骨斷裂及壓迫坐骨神經，脊椎開刀治療後，目前在家休養無法工作；數月前二兒子又心肌梗塞死亡，家庭生計僅倚賴大兒子打零工過活，經濟陷入困頓；這次接受基金會慰問關懷，全家人好感激。

胡雪珠感謝澎科大鼎力支持，鼓勵青年學子們踴躍參與，主動出擊深入基層，順利發掘100名弱勢家庭，基金會贈予每戶5000元春節慰問金，最貼心的關懷祝福新春快樂。

胡雪珠、翁進坪等也專程前往縣府拜會縣長賴峰偉，表達蔡衍明愛心基金會發揮企業回饋社會的決心，希望未來將與縣府密切合作，散播幸福傳遞愛，打造澎湖縣快樂新城市。

(中國時報)

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