共享車位2.0 快來分租

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中國時報
／台北報導

在台北開車最怕的就是找不到停車位，北市交通局3日推出「共享車位登記計畫」2.0，不但簡化申請流程，市民把車位共享出去，也不用擔心會被追繳營業用稅，鼓勵民眾釋出辦公大樓、住宅閒置車位，就算只有 1格也能出租。

根據統計，北市駕駛平均每次要花13.5分鐘找車位，顯示不少地方的停車位供不應求。去年市府率先發出全國第一張共享車位登記證後，因為多數民眾擔心自有車位共享後，恐怕變成營業用停車位，必須改繳營業稅率，使釋出意願降低。

直到中央去年函釋自有自用車位，只要不超過每天8小時、每月240小時共享時間，即適用原稅率，北市去年試辦「共享車位登記證」輔導業者合法化，至去年底有3家業者申請，共4場域、35格共享車位加入營運，今年預計有6家申請，合法共享車位數量將達300格。

交通局長陳學台表示，自用車位不論是租或買的都可變成共享車位，目前停車費率由業者訂定，沒有要求比照公有停車場每小時收費60元的上限，回歸市場機制。

業者易停網董事長施凱文說，以易停網為例，停車費率讓車位主自行決定，每小時費率10到50元不等，通常會比照周邊停車場收費，釋出的共享車位，即使只有1格也可以；USPACE執行長宋捷仁指出，目前釋出共享車位以上班族最多，平均每個月能有2200元收入，可用來補貼租金或加薪。

(中國時報)

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