竹檢全力查賄 檢察總長肯定

檢察總長江惠民（中）肯定竹檢查賄成果與檢察長徐錫祥（中左）及檢察官們一起比「讚」。（羅浚濱攝）

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中國時報
羅浚濱／竹縣報導

新竹地檢署在5合1選舉雷厲風行查察賄選，總計起訴70件、208人違反選罷法案，向法院提出10人當選無效之訴，檢察總長江惠民3日特別到新竹地檢慰問檢察官們的辛勞，肯定竹檢這次查賄行動是展示爆炸性的成果。

「你們實在太厲害了！」檢察總長江惠民向檢察長徐錫祥、主任檢察官林奕文及陳玉華等人說，新竹地檢署在以往選舉查察賄選，從沒有像這次5合1選舉查辦這麼多賄選案，尤其是引起全國矚目的竹東鎮長賄選案，直問：「你們是怎辦到的？」

徐錫祥說，查辦竹東鎮長2名候選人涉賄案，動員全署43名檢察官訊問1千多人次，檢察官們全力偵辦將2人賄選始末查得很清楚，並將當選的羅吉祥向法院提出當選無效之訴。他也透露查辦竹北市民代表田耕豪為競選主席涉賄案，是在檢察官廖啟村的婚宴上接獲情資，馬上指派主任檢察官陳玉華和檢察官邱志平統籌偵辦，只用2天就將全案完成偵查。

「竹檢展現爆炸性的查賄成果！」江惠民再三肯定竹檢，並指竹檢查賄不起訴人數高達1094人，收賄者多為老人家，因人情事故拿錢，檢察官不輕易起訴，符合法務部的既定政策。

江惠民相信竹檢這次雷厲的查賄，對新竹縣每選必賄的選風能起淨化作用，警愓候選人不要輕易觸法賄選，讓台灣民主政治能真正走向選賢與能之路。

(中國時報)

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