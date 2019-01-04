民雄鄉長被訴當選無效 證人當庭模擬圈蓋選票

2019年01月04日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉長何嘉恒此次選舉以140票險勝而成功連任，但落選人許能通對他提出當選無效之訴，地方法院3日開庭，40位證人出庭，法官讓部分證人當庭模擬圈蓋選票，許能通說，開票過程有重大瑕疵，對他不公，要求重新驗票。

許能通的委任律師嚴庚辰說，此次民雄鄉長選舉的選務有嚴重瑕疵，如選務人員對有效票、無效票的認定啟人疑慮，或逕自唱票為對手的票，且此次廢票比歷屆選舉多，對許有不公之處，此外，票軌封條也不理想，因而主張有必要重新勘驗雙方得票數。

許能通說，此次選舉有45個投開票所開票有疑慮，開票過程中不能派監察員，所有主任監察員、開票唱票人員是鄉長指派工作人員，有些票圈蓋章在中間線上，就唱給對手，圈蓋章偏向他則被唱為廢票，對他不公，支持者認為有勘驗票的必要，以釋對選務過程及選舉結果之疑慮。

何嘉恒未出庭，他的委任律師陳澤嘉表示，投開票所的主任監察員是公務機關指派，並非鄉長個人指派，此外，保全證據當時無論是否有保管上的疏漏，均不影響當初無效票之認定，因而不能作為重新驗票之證據。

法官個別詢問證人，證人證稱開票唱票太快、圈蓋章蓋在邊線或2位候選人中間線或被認定無效或被唱為對手票、下午4時截止投票後仍有許多人排隊投票，導致邊投票邊開票的混亂場面等選務瑕疵。

法官交給部分證人模擬選票，讓證人模擬圈蓋章，對證人所模擬的圈票章被選務人員認定有效或無效票，感到不可思議，至於上述這些供述的證據力是否能促成驗票，法官合議後才能定奪。

(中國時報)