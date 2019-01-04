永豐餘生技 助植物人團圓

2019年01月04日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

「已經2年沒跟父親吃過團圓飯，感謝社會各界的幫忙!」為助台東偏鄉植物人雙軌服務（安養、到宅）經費，永豐餘生技公司捐助團圓菜禮盒義賣，3日上午11時由總經理何奕佳從台北率領廚師團隊3人，長途跋涉300多公里遠赴台東為創世植物人院民與家屬，三代同堂圓夢團聚，歌手王宏恩也在現場感動獻唱溫暖植物人家屬的心。

曾離開家鄉北漂生活的阿勇，因父親4年前因病臥床呈植物人狀態，他只好放棄北部優渥收入，返鄉照顧父親，但每日所需衛生用品、營養食品所費不貲，且家中尚有5位未成年子女，經濟與長期照護壓力不堪負荷，幸好父親3年前入住創世台東院，減輕不少家庭負擔。

阿勇表示，自從父親入住安養院，已有2年不曾與父親圍爐，平常忙於工作，也沒有機會帶孩子們到餐廳吃飯，感謝華山及愛心企業，讓他們有機會祖孫三代同桌圍爐。

歌手王宏恩與阿勇是同鄉的布農族人。王宏恩表示，自己多年來在台北打拼，每逢佳節倍思親，深有同感距離帶來團聚的困難。為了生活不得北漂，獨留家人在故鄉，團圓便是最大的期待。

每一個植物人背後，都有一個辛苦的家庭，有感於台東偏鄉植物人的安養經費籌措困難，何奕佳提供50套團圓菜禮盒義賣，所得全數挹注植物人服務。何奕佳表示，台東資源匱乏希望能讓夠多人看見，讓更多愛心送到台東。

(中國時報)