3歲童冤成白骨5年 魔父判9年半

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中國時報
╱基隆報導

人神共憤！基隆市1名白姓男子（36歲）2011年間，因不滿3歲半的兒子尿床哭鬧，突然情緒大爆炸，對幼子飽以老拳，並惡狠狠勒住脖子，舉起來後重摔在地，並喝令兒子如行軍般「1、2、1、2」原地踏步，幼子突然昏厥身亡，豈料白男竟將兒子棄屍荒野，5年後才偵破，基隆地院審結，依家暴傷害致死、棄屍等罪判白9年6個月有期徒刑。

檢警調查，白男2006年結婚後，隔年生下兒子，曾涉案入獄服刑，出獄後擔任工地工人，與另一名王姓女子交往，2人帶兒子一起在基隆市租屋同居。

但因白男收入並不穩定，心情起伏大，情緒控管出現嚴重問題，於2011年母親節後的晚間，發現兒子尿床哭鬧，於是突然暴怒，痛打兒子。

白男當時亂拳痛毆幼子，王女見狀趕緊勸阻，但白男不聽，兒子受虐後，突然倒地昏死，王女嚇得叫白男趕緊將兒子送醫，不料竟也遭白男一陣毒打。隔天白男發現兒子已氣絕身亡，因深怕東窗事發，趁王女上班時，悄悄將兒子的遺體用棉被包裹，騎車到產業道路，將兒子棄屍在電線桿山坡下，逃離現場。

直到2014年，基隆市政府社會處發現白童已屆入學年齡，卻遲未辦理入學，形同人間蒸發，經檢警偵辦後，白男到了2016年6月才坦承犯行，吐露棄屍地點，可憐的白童經5年後，才沉冤得雪。

(中國時報)

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