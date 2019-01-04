竹光運動中心 免費體驗14天

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市第2座國民運動中心「竹光國民運動中心」3日起試營運，新落成的運動中心內部設置有籃、羽球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，並附設地下停車場，即起將可提供市民更舒適的運動休閒空間。

教育處長李芳齡表示，竹光國民運動中心共投入5億餘元興建，是棟地下3層、地上挑高4層的運動中心，基地位置地點適中、交通便利，設施內有籃、羽球場、室內游泳池、瑜珈、飛輪教室等，並附設地下停車場，有汽車格193個、機車格63個，戶外也已植栽綠美化，提供寬敞舒適人行道，具備充足的運動中心機能。

竹光國民運動中心自1月3日起至17日的中午12時至20時，提供場館設施免費使用，游泳池、體適能中心，採現場排隊；桌球場、羽球場、籃球場則採網路預約，另有免費體驗課程，皆可於26日線上辦理報名及預約。

市長林智堅表示，新竹市1年有113天下雨，另有123天的氣溫超過30度，為了讓熱愛運動的年輕朋友有更好的運動環境，市府在南寮打造新竹市第1座足球場及槌球場等場域，新竹左岸也建置棒壘球場及極限運動空間，此外，市府也爭取經費打造多所校園風雨球場，期盼提供給孩子及市民更優質的運動場域。

竹光國民運動中心地址：新竹市竹光路325號，報名網址：https://scr.cyc.org.tw/tp16.aspx。

(中國時報)