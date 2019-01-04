吳修明蒐集卡帶 用音樂記錄歷史

雲林北港古玩商吳修明蒐集卡式錄音帶，用音樂記錄歷史。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

北港鎮古玩蒐集者吳修明蒐集上萬件黑膠唱片與匣式、卡式錄音帶，其中，包括一套台灣發行的「大陸同胞心聲」音樂集，以及一捲大陸國家主席習近平夫人彭麗媛的卡式錄音帶，歷史巨輪藉由音樂留下足跡，別具意義。

經營古玩小鋪的吳修明，除了蒐集各國錢鈔、早期文獻、趣味品，熱愛音樂的他，10餘年來已收藏黑膠唱片5000餘張、匣式與卡式錄音帶5000餘捲，目前在北港鎮獨立書店「光明屋書店」2樓設立同好交流站。

吳修明表示，1月3日為台灣「帽子歌后」鳳飛飛逝世日，他特別整理鳳飛飛歷年來的黑膠唱片、匣式、卡式錄音帶與同好分享，意外發現一套「大陸同胞心聲」音樂集及大陸國家主席習近平夫人彭麗媛的音樂卡帶。

「大陸同胞心聲」音樂集約有40年歷史，一整套包括卡式、匣式錄音帶與錄影帶，上面寫著主辦單位中華民國音樂學會、協辦單位為中國大陸災胞救濟總會、中國青年反共救國團，記錄當時兩岸過去的歷史。

另外還有一捲彭麗媛的卡式錄音帶專輯，上面寫著「中國民歌精英」，共收錄「我的家鄉沂蒙山」、「誰不出俺家鄉好」等14首歌曲，吳修明已忘了這捲錄音帶的購買時間與地點，但封面上的彭麗媛相當年輕，應是早期作品。

吳修明說，早期的錄音帶不僅記錄音樂，更記錄當時的歷史背景、文化風格，現在看來讓人感受時空變遷的難以預料，藉由音樂記錄歷史，可說是寓教於樂。

(中國時報)

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