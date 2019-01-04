基市揪違法旅宿 3個月13家

根據交通部觀光局台灣旅宿網統計，目前基隆市登記有案的旅館共有33間，主要集中在市中心一帶，僅有1間民宿位在七堵區瑪陵坑。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市政府去年10月獲得交通部同意，將東岸濱海廊帶畫定為風景特定區，成為全台第1個都會型濱海風景特定區，且區內可開放申辦民宿。但開放不到3個月，交旅處已查獲13家違法旅宿經營業者，其中有10件正在進行查處階段，3件已開出罰單，罰款金額達39萬元。

根據交通部觀光局台灣旅宿網統計，目前基隆市登記有案的旅館共有33間，主要集中在市中心一帶，僅有1間民宿位在七堵區瑪陵坑。不過，市府近期卻接獲多起違法旅宿檢舉通報，發現許多旅宿未經合法申請檢驗，逕自隔間做日租套房，不但衍生出消防公安疑慮及消費糾紛，並影響其他合法經營的旅宿業者權益。

3案已開出罰單39萬元

交旅處表示，迄今已查獲13家違法旅宿經營業者，並依違反發展觀光條例第55條及第55–1條等相關規定進行裁處，其中有10件正在進行查處階段，3件已開出罰單，罰款金額達39萬元。

交旅處呼籲，未來市府將持續加強旅宿業管理，並輔導符合規定且有意願的經營旅宿的業者合法經營，以保障消費者權益，同時也請民眾慎選旅宿。相關資訊可上「台灣旅宿網」或向「基隆市政府交通旅遊處」查詢合法旅宿業者名單。

交旅處籲業者依規申請

針對有意經營民宿的業者，交旅處呼籲，可至基隆市政府交通旅遊處網站「檔案下載」專區查詢相關申請書表，並依規定提出申請，經核發登記證及專用標識牌，便可合法營業；同時也強調，一定要按照合法的規定與程序走，切勿心存僥倖、以身試法。

(中國時報)

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