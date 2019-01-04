司法園區拍板 2023年完成開發

2019年01月04日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

司法園區終露曙光！司法園區搬遷至土城彈藥庫的擴大土城都市計畫已公告展覽，市府4日將在土城公所舉辦說明會。新北城鄉局表示，本計畫面積約162.04公頃，區段徵收面積約56公頃，其中司法園區約24.34公頃，最快2023年完成開發。

產權複雜延宕10年

延宕10餘年的司法園區遷移案，歷經新莊、林口機捷A9等區域評估，最終考量土地費用等因素，確定將新北院檢、台北看守所的「司法園區」遷移至土城彈藥庫。

不過消息一出，卻引發在地各種意見，有人認為彈藥庫孕育豐富生態資源，成為城市後花園與天然滯洪池，開發恐破壞生態系統；有地主希望市府應該擴大區段徵收範圍；也有地主反對區段徵收開發，要求提高分回比例。

城鄉局綜規科長李擇仁說，考量土城都市計畫都市發展壓力及兼顧生態保育需求，將鄰近非都市土地一併納入都市計畫，原本區段徵收面積162公頃，因人民陳情範圍縮小到56公頃，其中劃設司法園區約24.34公頃，另劃設住宅區面積約8.45公頃、商業區約3.89公頃、公園用地約10.4公頃。

可望帶動周遭經濟

李擇仁說，目前區內有許多合法住宅，開發計畫都已盡量排除，只有13公頃看守所因需要廣大平面土地，範圍內有合法住宅無法閃避，可能改分配到其他住宅區或商業區，希望今年能通過市都委會、明年送內政部都委會，最快2023年完成土地開發。

地方認為，司法園區搬至土城彈藥庫，不僅能釋出台北看守所與新北院檢目前所在地的黃金地段，新的司法園區也毗鄰新興土城暫緩開發區與土城醫院，可帶動周遭經濟繁榮。

城鄉局說，全案已公開展覽，訂於4日上午10時到土城公所7樓舉辦說明會，歡迎民眾參加說明會並提供相關建議。

(中國時報)