豬瘟防疫 竹縣成立災變中心

新竹縣為防堵非洲豬瘟，3日成立非洲豬瘟災害應變中心。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹縣報導

非洲豬瘟疫情在大陸迅速蔓延，台灣養豬產業面臨嚴峻考驗，新竹縣長楊文科為全面防堵疫情，指示相關單位成立非洲豬瘟災害應變中心，提升防疫能量，並輔導廚餘養豬業者轉用飼料或參加退場輔助方案。

縣府表示，新竹縣非洲豬瘟災害應變中心暫以3級開設，4日將召開跨局處工作連繫會議，討論各項防疫整備工作及分工，未來將視疫情演變狀況，提高開設層級。

跨局處 暫以3級開設

此外，縣府家畜疾病防治所、農業處及環保局將持續針對轄內廚餘養豬場執行查核工作，加強縣轄內畜牧場、肉品市場及周邊道路消毒，確保非洲豬瘟不會流入縣境之內。

廚餘養豬場 持續查核

楊文科說，非洲豬瘟是具有高傳染力、高致死率及高環境耐受力的豬隻惡性傳染病，中央或地方都嚴陣以待，竹縣成立非洲豬瘟災害應變中心，將加強各局處之間的協調與分工，傾全力防堵非洲豬瘟疫情。

縣府農業處處長邱世昌指出，新竹縣的黑豬肉質鮮美，餐飲業廣泛採用，但黑豬多以廚餘飼養，也是非洲豬瘟的重要傳播途徑，新竹縣防治策略除了增加各項防疫措施強度外，並將輔導廚餘養豬業者轉用飼料或參加退場補助方案，以降低豬瘟發生風險。

家畜疾病防治所長彭正宇說，鑑於新竹縣大多數豬場以廚餘養豬，稽查小組已積極大幅清查，落實各項生物安全防範措施。

(中國時報)

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