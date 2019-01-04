花博地景設計 奪年度大獎

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

花博模擬海拔2500公尺以上的高山地景；走進高山霧林帶，聆聽花開的聲音。（陳世宗翻攝）

台中市政府在「2018第六屆台灣景觀大賞」奪下5件獎項！其中「2018台中世界花卉博覽會后里森林園區地景設計Ｘ策展」獲得「年度大獎」，「台中市西區茄苳樹王文化生態公園」獲「老樹保護特別獎」；「后里花博天空步道及花馬道新建工程」、「黎明溝水域環境改善計畫」、「綠川書屋橋」也獲入圍獎，成績亮眼。

建設局表示，台中從「2018第六屆台灣景觀大賞」(2018 6th TAIWAN LANDSCAPE ARCHITECTURE AWARD)全國數百件競逐作品中；從初選、複選審查、決選入圍到評選委員進行實地勘評，最後奪下5件獎項。

花博「后里森林園區地景設計Ｘ策展」向世界展現台灣多樣的樣貌，結合農藝、培育及空間美學；在一大片平原上，藉由植栽設計模擬出不同海拔特色。

保護老茄苳 獲特別獎

去年9月完工的西區「茄苳樹王文化生態公園」，擁有台灣平地最老、最大茄苳樹，樹齡逾千年；提供老樹完整保護及舒適生長空間，獲得評審委員青睞榮獲「老樹保護特別獎」。

建設局說，花博花馬道北起后里車站，沿著既有鐵路東側往南分別設置東西向跨鐵路橋梁延伸至后里森林園區，南北向則跨越內東路銜接既有后豐鐵馬道連接至后里馬場園區，全長約1.2公里；獲得景觀大賞入圍獎肯定。

綠川書屋橋 亮眼入圍

水利局表示，「黎明溝水環境改善計畫」部分，成功爭取第一階前瞻計畫經費4000萬元進行黎明溝水環境改善計畫。「綠川書屋橋」，橋上空間還設有書櫃、座位，讓民眾可以享受安靜的水上閱讀時光。

(中國時報)