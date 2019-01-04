奇美醫經營術 50％盈餘發獎金

2019年01月04日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

醫院病患多不等於賺錢，卻代表對醫療團隊的信任！奇美醫療體系包括永康奇美醫學中心、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院，從區域醫院茁壯成為雲嘉南規模最大醫療體系，關懷病患更體貼醫護，一半盈餘發獎金給員工，今年維持3個月年終，總院長邱仲慶發表《醫院管理的私房筆記》分享經營管理祕方。

關懷病患 體貼醫護

健保制度讓不少醫院面臨經營難題，「做1元拿回8角」是企業界眼中的賠本生意，但奇美集團創辦人許文龍數十年前接手「逢甲醫院」改名奇美醫院，抱持不以賺錢為目的，如今規模涵蓋永康奇美醫學中心、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院，病床總數2400多床、員工6000多人。

總院長邱仲慶2007年9月帶領團隊迄今近12年，累積豐富醫療經營管理經驗，成大高階管理碩士在職專班4、5年前邀他開課，他有感於醫護同仁具備醫護專業，卻未必有經營管理概念，不藏私在院內開設醫務管理實務進修班，傾囊相授。

邱仲慶另一半、奇美醫學中心經營決策委員會講座教授林秀娟，整理邱院長上課內容、醫院實例等資料，彙整主編《醫院管理的私房筆記》，跳脫硬梆梆理論，透過實例說明如何營造幸福快樂職場，讓員工進而以愛為出發點，提供病人有效率且安全的醫療服務，也盼激勵各界思考用愛改善醫療環境。

管理實例 傾囊相授

教學副院長王志中說，大環境雖衝擊醫院經營，更要提供優良醫護品質，提供員工優質工作環境，提升醫護人員的工作品質，關懷員工也正是關懷病人，因此，院內不乏工作2、30年資深人員。

奇美品質管理中心副主任陳欽明透露，有一年加護病房因點滴吊掛意外而失火，醫護人員第一時間趕快處置得宜，事後，邱院長特地拿紅包謝謝醫療人員搶救，幸而未釀災，他以此強調院長經營理念呼應許文龍名言「找對不找錯」及「找答案不找責任」。

(中國時報)