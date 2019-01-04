屏東林管處首設森林救火隊

穿上森林義勇救火隊制服，居民說自己土地自己顧。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東林管處範圍橫跨高屏澎3縣市，林地面積廣達20萬公頃，為強化森林資源保護，特地結合社區、部落，率全台之先成立首支森林義勇救火隊，盼藉由鄰近部落族人對於山林的熟悉，在災害來臨時能就近搶救，避免星星之火燎原後帶來的人財損害。

屏東林管處林政課長洪寶林指出，因著台灣森林特性，絕大多數的森林火警都是人為引起，包括祭祀焚燒紙錢、野炊不慎導致，過去單靠全區120名巡山員執行勤務，遼闊範圍恐無法及時到場，錯過滅火的黃金時間。

把握滅火黃金時間

為此，林管處走進社區、部落，在宣導森林保護觀念同時，鼓勵山村聚落居民自主成立森林義勇救火隊，以預防災害發生及滅少發生時的損失，族人反應熱烈，目前全區共成立5支救火隊，包括高雄市茂林區、那瑪夏區、燕巢區金山社區、屏東縣牡丹鄉高士社區及來義鄉等。

高士鄉民代表李德福也是滅火隊一員，他強調，「自己的土地自己顧」，過去曾有遊客亂丟煙蒂導致森林火警，靠著當地居民有著位置優勢，加上族人熟悉地形與路徑，就近將火勢撲滅，不僅讓山區林木得以保護，若火勢擴散，可能也會危及社區。

自己的土地自己顧

屏東林管處長張偉顗表示，林火發生初期是最易撲滅且耗費人力最少的時刻，在南台灣每年12月至隔年5月是乾燥季節，特地借助民間力量投入，作伙來防火。

(中國時報)

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