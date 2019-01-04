新北工業區都更 吸引台商回流

2019年01月04日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

受中美貿易戰影響，台商出現返鄉潮，卻苦無土地可用，新北市長侯友宜3日出席行政院會，建議中央擴大適用「都市型工業區更新立體化發展方案」，將新北市三重、新店、中和、汐止等工業區納入以利招商。對此，行政院長賴清德指示經濟部運用前瞻基礎建設經費補助。

企業投資台灣面臨五缺，其中缺地最為嚴重，中央提出「都市型工業區更新立體化發展方案」，由既有都市計畫工業區提升容積率方式，強化產業用地使用效率，有助產業發展需求。

侯友宜指出，市府調查台商用地需求，三分之二都想要在北部，為解決需地問題，希望中央將三重、新店、中和、汐止等工業區納入都市型工業區立體化發展方案。

侯友宜說，這些工業發展密度已達成熟穩定，也是公共設施也相當完備的工業地區，擴大城市工業立體化，增加台商回流，強化新北招商誘因。

經發局解釋，此方案當初由經濟部所提，僅適用經濟部轄管工業區，新北僅林口、土城與樹林適用，其餘工業區大多是都市計畫，由內政部主管，希望經濟部與內政部能協助納入一體適用。

經發局說，目前工業區容積容積率210％，納入方案後可提高到315％，等於可降低廠商開發成本，提高投資意願。

據轉述，賴清德對此相當認同，直言「這很重要，要台商回來就要給他草」，強調前瞻基礎建設中有編列補助各地方政府興建平價產業園區，同時指示經濟部補助新北市內預定提出的都市計畫工業區，吸引台商回流。

(中國時報)