四湖劍蝦味美 功夫蝦乾了得

2019年01月04日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

四湖鄉以劍蝦製成「功夫蝦乾」，其滋味鮮美、口感獨特。四湖劍蝦乾外表雖不起眼，但滋味鮮甜、口感獨特。（張朝欣攝）

鼎泰豐用白蝦、沙蝦取代劍蝦引發爭議，讓劍蝦炙手可熱。四湖鄉廣溝村漁民以手工將劍蝦去殼、去沙根後曬成蝦乾，取名「功夫蝦乾」，其滋味鮮美、口感獨特，適合做為新春期間年菜配料。

廣溝村位於四湖鄉海邊，每年11月至隔年5月，劍蝦迴游至台灣海峽，家家戶戶便忙著曬蝦乾，是流傳百年的傳統產業，由於劍蝦製作過程繁複，加上四湖是武術之鄉，漁民因此將劍蝦乾取名為「功夫蝦乾」。

四湖鄉長蘇國瓏表示，劍蝦捕捉上岸後，社區婦女便開始進行分類，體型大的劍蝦賣給餐廳，小蝦製成蝦米，中型蝦才是蝦乾主角，必需用手工去殼、挑掉沙根，把蝦仁排列整齊在陽光下曝曬1至3天，非常耗工費時。

劍蝦是海洋野生蝦種，無法人工養殖，曬乾後，本身就有海水的鹹度，用來入菜不用再添加其他調味料，蘇國瓏推薦蝦乾炒蛋、蝦乾炒三蔬、紫菜蝦乾湯，這是社區最常見的3道蝦乾風味菜，也最能吃出海洋與陽光的精華。

當地婦女指出，8台斤生鮮劍蝦經過陽光曝曬，僅能製作出1台斤蝦乾，所以，每尾都是濃縮過的精華，蝦肉經曝曬產生韌度，愈嚼愈香甜，口感非常特別。

漁民說，近年劍蝦捕獲量愈來愈少，但因滋味鮮美，不僅台灣老饕爭相購買，大陸消費者也品嘗劍蝦的美味，大量向台灣訂購，因此價格愈來愈高，但四湖手工劍蝦乾還是堅持薄利多銷，想吃美味的劍蝦乾，來四湖就對了。

(中國時報)