十三行VR考古體驗 藏童趣

AR擴增實境動力沙地貌沙箱，讓孩子在玩沙過程中瞭解海岸、湖泊及山丘等地形地貌的變化。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

寒假即將到來，十三行博物館推出全國唯一為兒童量身打造的「兒童考古體驗室」，讓孩子們化身考古學家，在玩沙中挖掘石器、獸骨及陶片，透過遊戲操作捲尺、刷子及照相機替古物測量及分類，還能用VR體驗「水下考古虛擬實境」及AR擴增實境，度過好玩又富科學實驗的寒假。

十三行遺址位於八里區淡水河出海口交界處，挖掘出距今約1800年到500年前的陶鐵器及墓葬遺物，可能是原住民凱達格蘭族祖先之一，並從遺址內發現大量鐵塊及鐵渣，惜當年缺乏文化保存觀念，大部分遺址因興建八里汙水處理場破壞，僅保存約九分之一遺址成立十三行博物館。

為了讓民眾更加瞭解先民文化，十三行博物館長陳春蘭別出心裁，將童趣、親子互動的意向融入館展作品，打造為大型親子遊戲及學習空間，吸引家長帶著孩子「探險考古」。

陳春蘭說，十三行博物館設立了全國唯一一間專為兒童量身打造的「兒童考古體驗室」，透過在大沙坑玩沙過程，讓孩子化身考古學家，發掘沙中預先埋藏好的貝類、陶片、石器、獸骨等，體驗另類發掘樂趣；「考古工作站」內設有顯微鏡、放大鏡、X光片等科學工具及材料，讓孩子透過科學觀察，抽絲剝繭解開古物的祕密。

館內最受歡迎的當屬AR擴增實境動力沙地貌沙箱，孩子在堆沙成塔的過程中，透過電腦掃瞄顯示地形等高線，瞭解湖泊與山丘形成的過程；利用最新VR互動科技的水下考古虛擬實境，孩子戴上虛擬眼鏡，跟著潛水員進入水中沈船探險，寓教於樂。

(中國時報)

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