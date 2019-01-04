城市馬拉松 最美麗的背影本尊找到了

有最美麗的背影女孩之稱的「視障陪跑員」潘梨秋（右）。（新竹市政府提供）

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中國時報
／竹市報導

2019新竹市城市馬拉松將於6日開跑，近年有越來越多的女性投入長跑運動，主辦單位也特別以背影女孩為主題發想，在網路「尋找」背影女孩，結果收到150位投稿，其中「視障陪跑員」潘梨秋最為吸睛。

新竹市城市馬拉松臉書粉絲頁上月發起「尋找背影女孩」活動，獲廣大網友迴響，超過150位背影女孩投稿，其中也發現許多特別的背影，每個背影都藏著1個精采的故事。

有「最美麗的背影」之稱的潘梨秋，本身除了是跑者外，同時也有個特別的身分「視障陪跑員」，最初是在朋友的推薦下加入視障陪跑團，因為熱愛跑步，所以想帶著喜歡跑步的視障朋友一起晨跑。

潘梨秋說，每次的陪跑都有不同體驗，雖然他們看不見，但對於大自然的感受很細膩，跑步時都會聽到視障朋友說，這段路的花好香哦、這裡的空氣好清新，細微之處都讓平凡成為不平凡，此次她也將帶著視障朋友完成人生首次的初馬。

另，新竹市在地人鄭夢婷目前在新竹市創業，成立「手工甜點工作室」，堅持純手工製作，甜點受到顧客肯定，比賽當天，她選擇在賽道上設立私人補給站，提供現殺鳳梨跟手工甜點，熱心為跑友們加油打氣。

2019新竹市城市馬拉松將在本周日於樹林頭公園開跑，共有15國、8500名跑者共襄盛舉，歡迎全國跑者來到新竹市，一起創下個人最佳紀錄，在沿途中也不忘感受一下有濃濃人情味的背影女孩們。

(中國時報)

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