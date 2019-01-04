上任才10天 北斗鎮長貪汙遭起訴

北斗鎮長李玄在（右二）近日將李依貪汙罪、違反《農藥管理法》起訴。（謝瓊雲翻攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

北斗鎮長李玄在前年8月間受鎮民請託，打電話聯繫清潔隊陳姓班長要求對方放行，讓民眾將建築事業廢棄物傾倒在已封場的北斗垃圾掩埋場；彰化檢調偵辦過程又發現實際由李經營的農藥行有間密室堆放2000多瓶偽農藥、禁用農藥，近日將李依貪汙罪、違反《農藥管理法》起訴。

甫就職54歲的李玄在，上周二才從卸任鎮長的妻子楊麗香手中接下鎮長印信，獲知被起訴他連聲喊冤、直說太不公平；強調當時只是老百姓並非公務員，為民服務未貪半毛錢；農藥行5年前就由他父親移轉給兒子經營，自己沒過問，相信法官會還他清白。

起訴書指出，李玄在以「鎮長服務處主任」名義協助民眾服務案，獲妻子概括授權介入鎮公所業務；前年8月間，傅姓鎮民以6萬3000元委託劉姓業者拆除農舍，建物拆除後之土石方、磚瓦、混凝土塊等建築廢棄物，卻未依《廢棄物清理法》處理，部分就地掩埋，並打電話拜託李玄在協助。

陳姓班長原拒開門，接到李來電受制其「實質影響力」，才違規讓司機進入傾倒營建廢棄物;傅男因此省下7萬7805元清運費，涉及圖利。偵查期間又發現實際由李經營的家族農藥行1樓密室內，儲藏大量偽農藥與禁用農藥，去年5月還曾以通訊軟體接訂單，自行開車載送3箱貨並收取3萬多款，也已違法。

(中國時報)

城市馬拉松 最美麗的背影本尊找… 為單身者治喪 可用剩餘年金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。