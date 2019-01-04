上任才10天 北斗鎮長貪汙遭起訴

2019年01月04日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

北斗鎮長李玄在前年8月間受鎮民請託，打電話聯繫清潔隊陳姓班長要求對方放行，讓民眾將建築事業廢棄物傾倒在已封場的北斗垃圾掩埋場；彰化檢調偵辦過程又發現實際由李經營的農藥行有間密室堆放2000多瓶偽農藥、禁用農藥，近日將李依貪汙罪、違反《農藥管理法》起訴。

甫就職54歲的李玄在，上周二才從卸任鎮長的妻子楊麗香手中接下鎮長印信，獲知被起訴他連聲喊冤、直說太不公平；強調當時只是老百姓並非公務員，為民服務未貪半毛錢；農藥行5年前就由他父親移轉給兒子經營，自己沒過問，相信法官會還他清白。

起訴書指出，李玄在以「鎮長服務處主任」名義協助民眾服務案，獲妻子概括授權介入鎮公所業務；前年8月間，傅姓鎮民以6萬3000元委託劉姓業者拆除農舍，建物拆除後之土石方、磚瓦、混凝土塊等建築廢棄物，卻未依《廢棄物清理法》處理，部分就地掩埋，並打電話拜託李玄在協助。

陳姓班長原拒開門，接到李來電受制其「實質影響力」，才違規讓司機進入傾倒營建廢棄物;傅男因此省下7萬7805元清運費，涉及圖利。偵查期間又發現實際由李經營的家族農藥行1樓密室內，儲藏大量偽農藥與禁用農藥，去年5月還曾以通訊軟體接訂單，自行開車載送3箱貨並收取3萬多款，也已違法。

(中國時報)