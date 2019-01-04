為單身者治喪 可用剩餘年金

2019年01月04日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

立委蘇治芬接獲林姓民眾陳情，指他替一位無遺屬的遠房親戚料理後事，後來發現該親戚尚有數10年萬元勞保年金未領，檢附單據要申領補貼喪葬費卻不准；而遺產管理人胡忠義也遇到類似案例，認為應以剩餘年金讓被保險人哀榮地走，蘇將提案修法。

根據《勞工保險法》規定，選擇領月退年金的被保險人身故，配偶、父母及子女可選擇領一半月退的遺屬年金，或者一次請領完；但若該被保險人完全沒有遺屬，剩餘年金將充公。

林姓民眾指出，自己有一名65歲遠房親戚父母雙亡，無兒無女孤家寡人，日前病逝，他出面處理後事，花了10多萬元，後來發現該親戚還有數10萬元勞保年金未領完，檢附相關單據請領該剩餘年金補貼喪葬費，卻被告知於法不符遭拒。

管理過無數遺產的胡忠義近來手上也有一件類似案例，身故被保險人沒有遺屬，但還有68萬多月退年金未領完，親友為其料理後事，卻不能請領剩餘年金當喪葬費，明明被保險人自己還有錢，卻無法運用辦一場像樣的喪禮，實在不合情理。

蘇治芬認為，少子化是不可擋趨勢，未來單身或無生養後代的人會愈來愈多，年至5、60歲父母可能也都不在，如果身故連辦後事的遺屬都沒有，剩餘勞保月退年金若能用於喪禮，可使遠房親友為其辦理喪事較無後顧之憂，避免後事草草了結，讓被保險人能有尊嚴地走，她將提案修訂《勞工保險法》關於喪葬給付部分規定，讓協助已故被保險人後事之人，可憑合法正式單據請領剩下年金、實報實銷喪葬費。

(中國時報)