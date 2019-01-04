元培醫事科大 研發6款雜糧糕點

2019年01月04日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市元培醫事科技大學餐飲管理系為因應國人的養身觀念漸起，過年不喜大魚大肉，特別研發年節雜糧風味餐點，包括經典紅豆鬆糕、養生黑豆銅鑼燒、年節黃豆年糕、喜慶紅藜麥發糕、吉祥補血紅龜、如意元氣米糕6款產品，並將食譜提供予農糧署參考。

元培醫事科大指出，參與年節雜糧風味餐點的研發人員，包括餐飲管理系主任徐珠璽、指導老師陳麒文及學生陳孟遠，研發的6款產品中，「經典紅豆鬆糕」是圓山大飯店最經典的點心，同時也是蔣宋美齡最愛糕點之一。

「養生黑豆銅鑼燒」是台灣首創用黑豆餡製成大人小孩最愛的銅鑼燒。「年節黃豆年糕」選用台灣在地的非基改黃豆，製成象徵步步高升的年糕，除了增加營養外，還可以吃到粒粒飽滿的黃豆。

「喜慶紅藜麥發糕」選用穀類紅寶石「台灣紅藜麥」為材料，營養價值高，還具有防癌功效，加入發糕內，除了健康外，更象徵好運、發財與步步高升。「吉祥補血紅龜」選用台灣在地的紅豆，紅豆含豐富的鐵質，具有補血的療效，更象徵新年吉祥如意。「如意元氣米糕」則是在甜米糕中加入紅、黑、黃豆增加元氣，祈求平安、事事順利。

徐珠璽表示，此6款年節雜糧風味餐點考量到了養身兼具營養，希望多被廣用與發揚，目前已將配方提供給行政院農委會農糧署參考使用。

(中國時報)