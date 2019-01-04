灰渣爭議 核三廠要民眾放心

核三廠3日至恆春鎮公所，說明有關核三致癌灰渣輻射超標議題一事。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

核三廠輻射超標灰渣丟置掩埋場一事雖已事發近1年，但恆春居民仍相當不滿，南灣、大光等里長3日與核三廠相關人員在鎮公所進行「討論」，會中核三廠雖要民眾放心，但鎮長盧玉棟要核三廠「有事必須及時通知」，不要造成民眾恐慌。

核三廠在「討論會」中一再強調，核三廠掩埋場輻射超標的土壤都已依照原能會相關規定移除、裝桶安全貯放於廢料廠房倉庫，且該批土壤未運出廠外，是置放在核三廠廠內之廢棄物掩埋場，不會對廠外環境及民眾健康造成影響，請民眾放心。

核三廠說，去年2月7日原能會配合屏東縣政府現勘核三廠廠區內事業廢棄物掩埋場，於該掩埋場採取兩份土壤試樣分析，結果顯示含鈷-60人工核種分別為37.7及40.6貝克/公斤，仍小於環境試樣放射性分析預警措施的調查基準值（4400貝克/公斤）。

核三廠為進一步界定範圍，進行擴大取樣，最高測得鈷-60 115貝克/公斤，微幅超出原子能委員會規定的清潔廢棄物放行標準80貝克/公斤，並非超標10倍。核三廠強調，台電公司已平行展開查核第一、二核電廠相關作業，確定並無類似情況發生。

然而，恆春里民仍是不買帳，抱怨聲連連，還有里長說他因該事遭里民打電話罵，最後盧玉棟向核三廠要求，往後有事一定要立即通報，不要傳得沸沸揚揚、引起民眾恐慌。

(中國時報)

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