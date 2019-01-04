永平曲棍球隊 年度3冠王

永平工商曲棍球隊在各大比賽中勇奪佳績。（呂筱蟬攝）

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中國時報
／桃園報導

曲棍球運動講求團隊與技巧，永平工商為桃園少數發展曲棍球運動的學校，在107學年度，接連奪得全國協會盃、全國總統盃、全國中正盃曲棍球比賽冠軍，陣中隊員謝宗育、余郡茗、余天意更獲選成為國手，代表中華隊前往馬來西亞參賽，勇奪2018馬來西亞怡保國際公開賽亞軍。

去年4月的協會盃賽事，永平工商守門員陳筑彥阻擋對手猛烈攻勢，最後以1比0驚險擊敗強敵南投縣竹山高中獲得冠軍。11月初的全國中正盃，再靠著得分王余天意、助攻王謝宗育以及後衛群防守絕佳的表現，以5比3二度擊敗竹山高中獲得冠軍。

永平工商曲棍球隊以攻擊為主，每場球賽射門都讓對手後衛及守門員措手不及，防守也不敢大意，後衛余仕頡在比賽場上總是不停精神喊話，防守時提醒隊友不能讓對手有抽球機會，讓比賽球員們更能專注阻擋對方攻勢。

全隊共有18人，先發球員多半來自平南國中及凌雲國中。他們說，要有頂尖球技，背後的練習不能馬虎，國中時就接受許多訓練，藉由不斷練習和參加比賽培養經驗。校方也說，選手們基本功訓練扎實，到高中則發展穩定的競技狀態，更能發揮自我潛能，自我突破創造更好的成績。

永平工商表示，重視這些選手的專業技能訓練，針對各個專才學生，老師們也全力支持輔導，鼓勵學生考取證照或參與國內外大型賽事，陪伴取得更優異的成績。

(中國時報)

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