打狗文創市集 恐遭斷水斷電

打狗文創市集非法招商，高市經發局稱若業者強行執業，將強制斷水斷電。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

原鳳山青年夜市舊址近來被業者「借屍還魂」，有意打造「打狗文創市集」預定1月15日開幕，近來積極招商。不料，遭高市經發局狠打臉，業者並未合法申請且地目使用不符，若強行營業將祭出斷水斷電手段，也呼籲攤商勿繳費進駐，以免血本無歸。

據悉，打狗文創市集去年底多次舉辦招商說明會，吸引近百名攤商前往，其中不乏原凱旋青年夜市攤商，令凱旋青年管委會一個頭兩個大，為穩定「軍心」也釋出誠意，特地委請專業人員製作觀光手冊，收錄各攤商特色及透明價格，期待「人潮進得來，攤商發大財」。

打狗文創市集場主透過群組信心喊話「真的要騙錢不會場地重建，水電管路全面地下化」，目前土地上建物有合法執照，資方信心滿滿投入場地設施，「我不知道哪個夜市敢說自己完全合法，夜市重點應該在於是否合乎民意」。

現於凱旋青年夜市的飲料攤商透露，原本有意「回歸」鳳山打狗市集，但評估太多不確定性，設備加租金少說得花15萬，萬一落得當初中安夜市熄燈下場，恐怕悔不當初，只好打消念頭。

經發局市場處長吳思賢指出，「打狗文創市集」違法招商，未經核准擅自搭建地上鐵皮建物及散播招商資訊，該土地為都市計畫住宅區，依「都市計畫法高雄市施行細則」規定，不得作為夜市、市集等攤販集中場使用。

吳思賢表示，市府已發函通知地主高雄農田水利會善盡土地管理的責任，承租業者應依都市計畫法、建築法及商業登記法等相關規定合法使用土地，若查獲違規將依法查處，未改善則採斷水、斷電等措施。

(中國時報)

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