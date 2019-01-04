兩岸關鍵年揭危險序幕

2019年01月04日 04:10 中國時報 趙春山

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的談話，因上接改革開放40周年，又值中美關係發生變化，台海出現新形勢，可說選擇了一個適當時機來宣示他的對台政策。綜觀習談話的全篇內容，雖然沒有脫離他上台後揭示的「新時代對台工作思想」，但仍有下列值得吾人關注之處：

第一、從「反獨」走向「促統」。習近平從民族復興的高度看待兩岸關係，並訂下了「兩個一百年」的戰略目標，自然就不能坐視兩岸關係繞著「不統不獨」的現狀打轉。但習仍強調「和平統一」，雖不排除武力選項，但聲稱「中國人不打中國人」，故用武是有針對性的，目標指向「台獨」和「外力介入」。

第二、習近平把對台工作的「寄希望於台灣當局」，轉移到「更寄希望於台灣人民」。尤其是面對台灣九合一選後的最新民意，習以深化文化交流來促進兩岸「心靈契合」，並以經濟惠台爭取台灣民意支持。

第三、習近平承認兩岸制度不同，存在政治分歧，但不會讓兩岸政治關係停留在「求同存異」的階段，而是強調「聚同化異」。因此，習在談話中提出兩岸民主協商的倡議，是希望就推動兩岸關係和平發展，達成制度性的安排，不是為了討論「一國兩制」的「台灣版」。「一國兩制」不是不能討論，如果兩岸都依憲堅持「一中」，目前就已存在「兩制」的分治狀態。

第四、針對川普政府運用手中的「台灣牌」，造成台美關係的水漲船高，習近平強調「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。」言下之意，當然是劍指美國，具有「預防性外交」和「預防性防衛」的效果。

兩岸關係如「逆水行舟，不進則退」。在中共發表《告台灣同胞書》40年後的今天，我們理解中共領導人那種「辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前」的感覺。民族大義當前，習近平不免會因歷史的使命感，而產生「時不我予」的急迫感，但欲速則不達，針對當前兩岸面臨的內外形勢，「穩中求進」還是推動「和平統一」的不二法門。

兩岸的當務之急是「講經濟」，不是「講政治」。

馬克思政治經濟學強調經濟是下層基礎，經濟條件的改變也會帶動制度和價值等上層建築的變化。只要兩岸達成經濟融合，政治和文化的融合也就自然水到渠成。

蔡英文總統在習近平談話前，就針對兩岸關係提出「四個必須」和建構「三道防護網」的說法，有攻有守，看來成竹在胸。蔡在習談話後，針對台灣內部引起爭議的「九二共識」和「一國兩制」，迅速做出強烈回應，態度積極更是異乎尋常。兩岸領導人的這番「尖鋒對話」，已為兩岸關係未來的關鍵一年揭開危險的序幕，也為明年的台灣大選添加不穩定的變數。

此情此景，讓我想起毛澤東說過的一句話，即「政治發展到一定的階段，再也不能照舊前進，於是爆發了戰爭，用以掃除政治道路上的障礙。」天佑台灣！天佑中華民族！若是期待兩岸關係不致淪落到這步田地，看來只有老生常談，再求助於老祖宗留下的那句名言「以大事小以仁，以小事大以智」了！

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)