英國脫歐入美：叢林風轉狐先知

2019年01月04日 04:10 中國時報 范 疇

過去400年，每當全球政治板塊發生大移動前，都存在一個風向指標性的國家─英國。英國無論在土地和人口上，都屬於中小型島國，卻總能收放自如，可大時大、該小時小，國強時前進、國弱時收斂。這種時而「大英帝國」，時而「小英島國」的本領，不得不歸功於她的深厚理性主義和經驗主義傳統。

套用「春江水暖鴨先知」這句話，稱英國為「叢林風轉狐先知」絕對不為過。英國政治家的嗅覺極其靈敏，因此這隻老牌狐狸值得所有中小型國家觀察學習，這當然也包括台灣在內。觀察狐狸動向，得聚焦在鼻子方向上，若狐狸鼻子轉向某方向猛嗅，此時雖然它的頭、身還未動，觀察者就該知道，狐狸察覺什麼了。

2017年的最後1周，狐狸的鼻子猛然地急嗅了一下。英國國防大臣威廉森突如其來透露，英國在脫歐後將於東南亞及加勒比海新設兩處軍事基地，可能設在新加坡或汶萊，及英屬領地如圭亞那。

很多人或認為這是英國政府在人民公投脫歐之後，試圖重拾帝國餘暉以安慰國人之舉，或是梅伊首相在脫歐困局下耍的什麼花招，若這樣猜測就有一點「以家貓之心度狐狸之腹」了。二戰後70年來，知所進退的英國老早就從昔日帝國的幻想退場，在1971年底前就完全撤除蘇伊士運河以東的英國軍隊，放棄原本在馬來西亞、新加坡、波斯灣及馬爾地夫的基地。

那麼，此次威廉森所說的「我們必須表明，我們已廢除了上述（不介入蘇伊士運河以東）政策，英國現在再度是個面向全球的國家」，要如何理解呢？

個人對狐狸鼻頭的觀察是：在掂量世局，尤其在美國總統川普提速促成國內的「制中」共識之後，以及在面臨排山倒海而來的種種脫歐壓力下，務實理性的英國政界達到了一個二戰以來全球勢力板塊挪移經驗之下的最大共識：未來幾十年，最符合英國利益的全局策略就是「近鄰不如遠親，脫歐入美」。

近鄰，不但指的是歐洲大陸各國，也就是歐盟，甚至也包括了家中的近親如蘇格蘭、北愛爾蘭。歐盟近鄰對英國造成的不安感就不用多說了，以德國為首、法國為輔的歐盟，其剛性傾向本來就一直束縛著英國的「可大可小、可進可退」的柔性傳統，這也是英國脫歐公投的大背景。自家中的近親、蘇格蘭鬧獨立分家的壓力將來只會大不會小，北愛爾蘭希望繼續留在歐盟的傾向也是世人皆知。英國到了徹底重新形塑自己的角色和戰略的時刻了！

一度，在「中國崛起勢不可擋」的幻象下，英國曾嘗試通過「引中入英」來提升自己的生存力。這從2015年英國率先牴觸美國加入中國發起的、與「一帶一路」配套的亞投行，帶動了德、法、義、日的加入這件事，以及高規格接待中國領導人、以老牌倫敦金融市場支持中國金融股市的「滬倫通」政策等，都可看出英國試圖以中國為備胎的嘗試。

然而，理性務實的英國很快地發現此路不通。一方面是由於中共在十九大前後的作為所透露出來的黨政方向，另方面由於美國達到「制中」共識後所打開的中國幕簾。同樣在理性務實下，英國判斷還是「遠親」比較可靠，遠親包括了地球上大多的英語系前殖民國家，如美、加、澳、紐，再如半英語系國家如星、馬、印度。

因此，英國此次宣布脫歐後廢棄「軍事不過蘇伊士」政策，重新在東南亞、加勒比海建立軍事基地，本質上並不是妄想恢復「日不落帝國」榮輝，而是務實地屈居老二、甚至老么，分擔遠親美國治理地球的負擔。身處大陸邊上的島國，其務實的外交身段，你能不嘆服嗎？

在威廉森宣布重建東南亞軍事基地之後幾天，川普在2018年最後一天，簽署包含台灣在內的《亞洲再保證倡議法》（ARIA）。你覺得這是巧合嗎？英國知道美國在亞洲最缺的就是歷史經驗，而英國在亞洲最強的就是歷史經驗。同時別忘了，20世紀初，英帝國曾經將亞洲秩序的管理權託付給日本長達20年，英、日之間其實具有深厚的利害關係聯盟經驗。當下，日本加英國在亞洲的投資遠超過中國。

由這次狐狸鼻子的動向可以推論出兩件事：第一，若有一天，美式帝國將亞洲秩序託付給英國、日本、印度，大家不用吃驚；第二，英國務實理性下的彈性，值得地球上所有大陸邊上的島國學習參考。

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)