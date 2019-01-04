蔡英文侮辱了人民與憲法

2019年01月04日 04:10 中國時報 孫揚明

作為一個國家元首，最重要的就是誠信，絕不可以用玩弄文字，嫁接錯誤概念，去試圖違反憲法、扭曲本身的歷史責任。蔡英文總統在回應大陸國家主席習近平的《告台灣同胞書》40周年紀念會講話，就刻意地扭曲、嫁接不同的概念，只為了滿足民進黨的台獨意識形態，卻完全失去她的誠信。

蔡總統說：「我們始終未接受『九二共識』，根本原因就是北京當局所定義的『九二共識』，其實就是『一個中國』、『一國兩制』。今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。在這裡，我要重申，台灣絕不會接受『一國兩制』，台灣絕大多數民意堅決反對『一國兩制』，這也就是台灣共識。」這一段話中，蔡英文就犯下了前述的兩大錯誤。

首先，蔡總統不該用全稱命題來表述該民進黨的立場，並且擴大為全民共識；在台灣，不接受「九二共識」的只是民進黨政府而已；就歷史的縱深來看，在她前面的馬英九政府就是接受並承認「九二共識」的，而若就旺旺中時媒體集團最新的民調來看，全台民眾願意接受「九二共識」的已逾6成之多。一個剛在大選中遭到民意唾棄的政黨，蔡英文憑什麼能代表全台的民眾？她最多只能代表她的民進黨而已。

至於，1992年兩岸是否就一個中國原則達成共識？這是歷史的事實，請蔡英文回頭去看看她曾經任職的陸委會的新聞稿。在民國81年11月3日，海基會的「海文陸（祕）字第81—888號」新聞稿中，明白表示「惟海協會在本次香港商談中，對於『一個中國原則』一再堅持應有所『表述』，本會經徵得主管機關同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受。至於口頭聲明的具體內容，我方將根據《國家統一綱領》及國家統一委員會本年8月1日對於『一個中國』的涵義所作決議，加以表達。」，這是白紙黑字的我方承諾。這就是1992年雙方所達成有關「各自口頭表述一個中國原則」的原文。

在新聞稿中，我方不止「接受」一個中國原則，而且還清楚表達我方所主張的「一個中國」內容，包括《國家統一綱領》與1992年8月1日國統會有關一個中國的決議文。北京的反應就是海協會會長孫亞夫致電海基會祕書長陳榮傑所說的「接受並充分尊重」。這就是1992年的共識，簡稱九二共識。這是一份兩岸都接受「一個中國」的共識，其中還包括了兩岸未來最終的統一。

讓人不解的是，這份共識是兩岸有關一個中國原則的共識，什麼時候和「一國兩制」扯上關係了？「一國兩制」只是中共內部的政策或政治意圖，和兩岸一個中國的共識沒有任何關連。堂堂一國元首，居然利用人民對「一國兩制」的惶恐與惡感，回過頭去把國家憲法的定位「一個中國」都連帶抹黑，這樣的嫁接真是對憲法的侮辱與民主的最大諷刺，也是對人民的不尊重。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)