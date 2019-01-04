把握台灣命運 別再錯過

2019年01月04日 04:10 中國時報 胡勇

2019年新年伊始，在《告台灣同胞書》刊發40周年之際，大陸領導人習近平發表了新時代對台工作的綱領性講話。習近平在講話中不但發出了「祖國必須統一，也必然統一」的動員令，而且闡述推進祖國和平統一進程的5項政策主張。

其中最引人矚目的一條就是明確提出探索「兩制」台灣方案，並公開倡議兩岸各政黨、各界別代表開展民主協商。對此，蔡英文政府不出意料加以拒絕。但是，無論民進黨和獨派如何負隅頑抗，統一進程已經啟動，面對大陸伸出的橄欖枝，台灣不能再錯過機會。

早在40年前的《告台灣同胞書》中，北京就提出「在解決統一問題時一定要考慮現實情況，尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損害。」進入上世紀90年代，隨著兩岸達成「九二共識」並實現「汪辜會談」，大陸在1995年1月底提出《江八點》，不僅再次建議兩岸開展和平統一談判，而且提議，作為第一步，雙方可先就「在一個中國的原則下，正式結束兩岸敵對狀態」進行談判，並達成協定。此外，江澤民還宣布，在一個中國的前提下，兩岸什麼問題都可以談，並且首次提出兩岸領導人可以適當身分實現互訪。當時的李登輝政府全面拒絕了《江八點》。隨後李登輝拋出「兩國論」和陳水扁上台，兩岸關係急轉直下，大陸對台政策的重心也從促統轉向了反「獨」。

2008年國民黨重返執政，兩岸在「九二共識」基礎上恢復了協商談判，兩岸關係和平發展與祖國和平統一大業再現曙光。在紀念《告台灣同胞書》發表30周年座談會上，胡錦濤提出了六點主張，包括建議兩岸簽定綜合性經濟合作協定，並再次呼籲兩岸結束敵對狀態，達成和平協定等。可惜，當時的馬英九政府積極回應了經貿合作的議題，卻對政治談判與和平協定採取了十分保留的態度，再次錯失兩岸關係向前發展的重大契機，最終經貿合作的成果也打了水漂。

蔡政府上台後，一方面兩岸關係再次陷入低谷，另一方面大陸前所未有地掌握了兩岸關係的主動權和主導權。習近平此番高調提出探索「兩制」台灣方案和兩岸民主協商倡議，不僅回應了輿論的訴求，也為台灣帶來了新的機遇。因為這意味著「一國兩制」在台灣會有新的實踐形式，並且台灣在協商談判中會有平等的話語權。「台獨」已然不可能，面對祖國和平統一的時代潮流，台灣各政黨和各界別應當積極行動起來，與大陸相向而行，在兩岸統一協商與談判中把握台灣的命運，切不可再錯過機會了。

至於民進黨和蔡政府，當然歡迎加入祖國統一進程。如果還是一意孤行，逆時代潮流而動，等待他們的只有自取滅亡。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)