2019年01月04日 04:10 中國時報 楊雨亭

媒體報導，台灣九合一選舉結果大出美方預料，為重新了解與掌握台灣政局走向，美方積極透過智庫邀請台灣藍、白、綠地方首長赴美，其中柯文哲、朱立倫、鄭文燦等表示在2019年春季前後可能有訪美計畫，韓國瑜由於上任後行程已滿，尚未確定。

回顧歷史，早自1930年代，為防止蘇聯支持的共產黨在中國擴散力量以及抵制日本在華的步步侵略，美國積極支持國民黨北伐以後的中華民國政府，在中國混亂的政局中站穩腳跟。於是國民黨主政下的中華民國取得了美、英為主的國際認可，得以成為中國的正統政府。

1980年代美國承認中華人民共和國，並引用《台灣關係法》以維護台灣在兩岸及國際社會中的安定，同時這也造成了台獨勢力的興起。可以說，中華民國和台灣的親美立場，是有歷史背景而不分藍綠的。但是許多人未必理解美國長期以來的對華政策，雖然有所搖擺，其中消解共產黨政權一黨專政的一致性並未改變，前些日子美國副總統彭斯的講話表達得非常清楚，美國不可能放棄台灣這樣具有制衡中共的關鍵棋子。也就是說，並非只有台灣依賴美國，美國同樣需要台灣。

台灣政治領導人包括兩蔣以及其後的李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，皆必須以獲得美國的信任與支持，維持其在國內執政的正當性以及在兩岸關係中的穩定性。這一方面使得中華民國矮化為美國的準衛星國地位，另一方面，不論是中國民族主義還是台灣民族主義，在台灣皆不能不產生親美殖民性的矛盾性格。

由是我們期望，從現在開始，台灣的政治人物不論藍、綠、白，皆應思考如何重建我們和美國平等互惠的關係，至少在維護國家與人民尊嚴方面，避免讓美國習以為常地認為，存在著一種台灣政治領導人招之即來，興致勃勃赴美面試的「美台朝貢體系」，且常常必須承諾購買數以千億的美國武器作為保護費。

因此，韓國瑜在興起韓流並深刻影響台灣的政治版圖之後，應冷靜思考如何定位其政治與經濟意義。韓國瑜的高雄市回到九二共識以及經濟發展路線，使得未來南台灣的政治氛圍有潛力產生一個兩岸的新方向，這是相當值得重視的歷史契機。

目前看來，國民黨中央並沒有整合15個藍營縣市的思維與能力，說明2020國民黨總統候選人的勝選機會，還依靠民進黨執政失誤且持續無法達到停損點，以及說服美國的認可。在如此的政治格局下，由於韓國瑜必須在高雄成功執政，這個階段去美國面對選邊，對韓國瑜的執政路線並不是最有利的。這不是說韓國瑜不能去美國，美國有許多韓粉以及知名華人企業家對於韓國瑜的經濟發展非常重要。因此，韓國瑜未來赴美的意義和功能應提高經濟目的而降低政治意涵。（作者為作家）

(中國時報)