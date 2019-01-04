社論－下任總統應有勇氣和大陸談判

2019年01月04日 04:10 中國時報 主筆室

延續2018年韓流，2019年不但將煙硝刺鼻且充滿風險。從政黨內部的提名角力、候選人的造勢廝殺到朝野的激烈對決，加上大陸、美國及全球經濟等外部因素，未來一年注定動盪擾攘，這一切將決定2020的選舉結果，並隱伏著台灣命運的走向。

九合一選舉藍綠翻轉，顯示選民渴切求變的心，對兩岸關係從疑懼主權流失、保守自閉，轉向追求和解與繁榮，國民黨因而大勝。但總統大選國民黨還會繼續沾選民求變之心的光嗎？恐怕未必，與韓國瑜同樣屬於非典型的柯文哲，有機會創造另一次奇蹟。

就基本情勢來看，大環境催生改變，民眾對兩岸關係惡化、經濟低迷及貧富差距擴大，累積了一肚子怨氣，如果未來一年看不見明顯的改變，就會拋棄執政者另尋他人。近年台灣選舉結果愈來愈趨向由中間選民決定，中間選民有兩大特性，一是常藉著擺盪投票，有意識或無意識地在政黨間作平衡。另一個特性，是既感性又理性，容易被煽動情緒，卻也有務實的盤算。

兩岸關係是台灣最敏感的政治議題，中間選民的心情總是焦灼不定，經常在主權安全與經濟利益之間擺盪。台海飛彈危機激起民眾抗中情緒，給了李登輝壓倒性的勝利。馬英九時代台灣享受了大陸讓利及外交休兵的好處，中間選民又開始擔心主權流失問題，加上服務業怕大陸競爭，鐘擺又擺向民進黨。蔡英文執政後大陸經濟利多消失，內需服務業因而受害，民眾的首要關心又從主權安全擺盪回經濟發展。

對選民而言，長期以來的難題是，國民黨和大陸太近，常被扣上賣台帽子；民進黨和大陸又太遠，拉不到交集，兩岸陷入僵局。如果有人能和中國大陸有點近又不太近，能說得上話，又不怕被抹紅，那就讓人眼睛一亮了。

柯文哲自承「墨綠」，過去一直和民進黨親近，但他從政以來，對中國大陸卻務實而靈活，不受傳統綠營框架的束縛。他以「兩岸一家親」找到和大陸的交集，開創破冰的契機，並積極推動城市交流。他一向直言不諱，但對兩岸關係的發言卻謹慎又聰明，從不脫軌。蔡英文對大陸國家主席習近平《告台灣同胞書》40周年談話強勢回擊，柯文哲卻回應「有善意才有交流，有交流才能增加善意」，並說「有僵局所以才要交流，有交流就會帶來善意，有善意才會比較容易突破僵局」，言簡意賅提出有別於蔡英文的主張，這背後當然有精密的謀算，及更上一層樓的布局。

和民進黨相較，柯文哲的優點在於沒有僵化的意識形態，沒有分裂社會、挑撥族群的言行，更不必忍受民進黨派系與深綠的綁架，無須背上民進黨執政失利的包袱，在兩岸政策上可以更靈活彈性。和國民黨相較，他可以充分表達對中國的善意，卻能免疫賣台的抹黑，憂懼大陸的民眾對他放心，因而可以爭取到對民進黨失望卻不信任國民黨的選民。

台灣選民結構大致分3塊，藍綠基本盤各占3成，這些是不太會跑票的。藍這一端略多於3成，打死也要投國民黨，另一端3成上下，餓死也要挺民進黨，中間的3、4成選民則左右流動，2016年起中間選民明顯增加。藍綠對決時中間選民會向兩邊流動，流動的方向與比例決定選戰勝負。如果有一個夠強的第3人出現，結果可能反而是從中間向兩端吸納選票，因而柯文哲兩度勝選，2020年他會是第三選擇嗎？

柯文哲首次參選綠白合，這次選舉綠白撕破臉，姚文智選得非常難看。如果柯文哲決定參選總統，綠白合可能性很小，國民黨和柯文哲合作的機會更小。不過，非典型的韓國瑜如果介入2020，無論柯韓配或韓柯配，兩人聯手處理好兩岸問題的想像空間非常大，夢幻組合將所向無敵。

蔡英文強硬回應習近平談話，國台辦做出3年來最尖銳的反應，痛批蔡「大放厥詞」，是「赤裸裸宣示『兩國論』分裂立場」，兩岸關係將急速惡化。而未來一年，中美關係在貿易戰與新冷戰情勢下，亦危機四伏，美國很可能用台灣牌對大陸施壓，兩岸風險更高。面對強勢的習近平，台灣需要一個有勇氣、有智慧和大陸談判的領袖。

(中國時報)