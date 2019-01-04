大老們退駕吧

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中國時報
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獨派四大老逼宮，要蔡英文總統交出行政權，且放棄競逐2020總統大選。這封公開信在綠營投下一枚震撼彈，讓黨內保皇派和逼宮派紛紛現形，互相叫陣。可以預見，綠營為了2020誰出馬，必將有一番廝殺，和國民黨相較也不遑多讓。

綜觀四大老要求蔡英文退位的主張，不外乎是九合一選舉敗選，台灣派被逼到牆角；而且選後台灣門戶洞開，四都市長既是「九二共識」又是「兩岸一家親」，台灣形同不設防的國家云云。又說為了阻卻中國統戰，一定要強化行政立法權，「該立什麼法就立什麼法，該嚴格執行就嚴格執行。」

看完四大老的公開信，只能說這些老番癲不食人間煙火，民進黨在九合一選舉大敗的原因，就是因為不承認九二共識，導致台灣經濟望春風，民心思變的結果。四大老解讀成蔡英文不夠獨，導致門戶大開，而且還要制定更嚴格的法令阻卻大陸統戰，簡直是關起門來當皇帝，無法無天。

其實蔡英文早已感受到來自獨派的壓力，尤其九合一大敗後，又要競選連任，因此不得不向獨派靠攏，她在新年談話和回應習近平《告台灣同胞書》40周年講話時，都採取了空前強硬的立場，甚至直接否認九二共識，然而，獨派大老顯然不以此為足。

獨派大老真的是已經和社會隔絕了，完全看不清時勢的風向，民進黨內回嗆也是炮聲隆隆，「對兩岸、國際釋出錯誤訊息」、「就是不甘一個女人比你們強」、「有被自己人捅刀的感覺」，國民黨更是冷嘲熱諷，還有網友發現這四大老加起來剛好350歲。

大老們畢竟已到風燭之年，對社會脈動早已掌握不住，對韓流吹的風，連東西南北都搞不清楚，還是趁早退駕吧！

(中國時報)

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