2019年01月04日 04:10 中國時報 楊艾俐

韓國瑜有驚無險當選了高雄市長，他碰撞台灣傳統的政治框架，以一人之力扭轉藍營選情。他要高雄人賺大錢的主張最接地氣，融合民生、民族與民權，讓高雄有望成為兩岸關係的一個突破口，改變台灣的政治風向。

但是韓國瑜的挑戰才剛開始，政治領導人百日定江山已成鐵律，韓國瑜在3個月內至少要證明他能招到商，扭轉高雄成為樂觀往前看的城市。他的成敗還會影響其他藍營的縣市長，更是1年後總統選舉的關鍵。

他要克服的難關包括：1、尋求國民黨的支持，對抗民進黨的杯葛；2、期望過高的粉絲及媒體壓力；3、治理市政的能力。

韓國瑜此次勝選，王金平出力甚多，政治人物沒有白做的恩情，他要還。因此他的副市長、局處長都要考慮再三，顧及派系、專業與能力。挺他最力的前高雄縣長楊秋興，只做高市兩岸小組副召集人，實在委屈，讓韓國瑜的有情有義形象打了折扣。韓國瑜還要忌諱自己的女兒和太太搶眼，現在政二代尤其惹眼。

韓國瑜在國民黨裡沒有深厚基礎，也因此黨內領導層的支持不多，國民黨習慣內鬥，韓國瑜得小心應付，免得腹背受敵。

韓國瑜崛起，看得出媒體操作的痕跡，如三山造勢、禿子洗頭、夜宿果菜市場，一言一行都經過精心設計，但又顯得如此接地氣，所以到後來缺點也成為優點了。到今天，很多韓粉仍然希望韓流繼續燃燒。因為它的幻象融合在現實裡，有著獨特的魅力。

大衛葛根是美國資深專欄作家，也是多位白宮主人的文膽與策士，他曾舉出總統的7項特質，其實也適用在市長身上，韓國瑜有的達到，有的待觀察。

這7項特質是：1、貴重人品：迄今為止，他沒有傳出醜聞，用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯乾乾淨淨競選，望他在市長任內，也能自持自守。2、目標清楚：「人進得來，貨出得去，高雄發大財。」如堅持此原則，4年內當有成績。3、說服力強；他辯才無礙，「問世堅，情為何物」最經典，將來爭議事件可選擇和選民直接溝通。4、在體制內運作的能力：他的小內閣裡大多數是體制中之人，但是否能與議會合作、與中央合作還待觀察。5、堅強的顧問群：選戰時可以看出他吸收了各行各業顧問，但是否在上任後還知人善用，也要看未來的表現。另外兩項：百日定江山、傳承願景，更還不能確定。

韓國瑜上任後，與柯文哲4年前相比，節制守分很多。柯4年前一上任就勇於作秀，逼退不少局處長、大放厥詞，「要財團把錢還回來」、「世大運花鉅資只用12天」等，但4年來欠缺明顯政績。市政管理與打選戰不同，打選戰時要快思，期待短期有成果，市政千絲萬縷，關係重大，卻該慢想。天高水長，高雄市民得給韓市長一些時間。

(中國時報)