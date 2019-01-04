獨派四老離主流民意太遠

2019年01月04日 04:10 中國時報 胡幼偉

獨派四老聯名要求蔡英文放棄爭取連任總統，此一動作將逼宮推向檯面，對民進黨內部而言，自然是在九合一選舉大敗後的又一陣樹欲靜而風不止。

細觀四老逼宮理由，卻讓人啼笑皆非。言下之意，是嫌蔡還不夠向獨傾斜，以致流失選票，讓從北到南接受兩岸一家親或九二共識的候選人勝選，以致台灣門戶洞開，中共勢力長驅入台。

獨派老人難道真的是年紀大了，已不諳時事？看不出基層民眾之所以棄民進黨而去，正是因為蔡政府堅拒九二共識，導致貨出不去、人進不來，台灣各地發展凍結，困乏不堪，再跟民進黨混下去，只有死路一條，才渴望台灣能在接受九二共識的前提下，先恢復和對岸人民的密切交流，讓貨能出去、人能進來，先把肚子填飽、荷包裝滿，人強馬壯、精神旺健後，再來思考如何對應對岸對台灣的政治訴求。

台灣多數人民當然不會接受一國兩制，但也不可能寧要台獨、不顧巴肚。海島民眾，向來最為堅毅務實，要俯首稱臣，不容易；要困死於小島，更不可能。所以，九合一選舉結果已清楚顯示，台灣人要的，是認清現實，自求多福。美國人願意助台，歡迎；日本人友台，可以，對岸願意與台人交往，惠台助台，自然也不必拒人於千里之外。總之，怎樣對台人最有利，就是民眾要政府所為之事。為意識形態而先把自己困死，是大多數有理性的台灣民眾絕對無法接受的政策取向，這才是民進黨在選舉中大敗的真正原因，絕不是如四大老所言，因為蔡氏不夠強硬執行台獨政策，才導致民進黨大敗。

如今，習近平頻頻拉攏台人，又強硬警告台獨，連一般民眾都看得出來，為謀台灣的最大利益，政府應該接受九二共識，先恢復和對岸的交流，在交流中鞏固兩岸人民情感，在增進對彼此了解後，再來共謀解決兩岸政治問題的良方。拒絕九二共識，死抱台獨意識形態，想和對岸直球對決，只會增添兩岸緊張氣氛、阻礙交流，使台灣失去迴旋空間。

這麼簡單的道理，只有民進黨政府還在執迷不悟。一個沒有彈性、不能審時度勢、通權達變、以智慧周旋於列強之間，為本國人民謀求安全與利益的政府，如果一次選舉慘敗還不能使其清醒，那只好繼續獨孤求敗，直至泡沫化為止。

因此，不管四獨老怎麼講，也不論蔡英文如何回嗆老人，只要還陷在台獨漩渦裡打轉，就已經都跟主流民意無關了。難道，蔡英文不選，讓台獨工作者賴清德上陣替代，就符合最新主流民意的期待嗎？不過，小英倒是說得很好，誰代表民進黨參選下屆總統，不是少數幾個人說了算數。大多數民眾接不接受民進黨這種跟大陸強硬對幹的路線，才是民進黨現今真正該思考的關鍵問題。否則，就算小英再向獨派更靠攏而終能取得四獨老的笑納，民眾不買帳，又有何用？（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)