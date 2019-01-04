2019年01月04日 04:10 中國時報 陳聽安、陳國樑

蔡總統於新年談話表明了「還稅」的政策宣示，要行政院盡快拿出具體方案，以使「收入較少的民眾能夠優先分享經濟成長的紅利。」但此政策考量未盡周延，更可能債留子孫，政府不可不慎。

根據統計，國內過去5年經濟都有成長，而連續5年稅收也都超出預期。總統只提過去2年，言下之意，似乎並不把國民黨執政的103至105年3個年度稅收也超出預期的結果一併納入考量，似乎未盡周延。

其次，總統似未理解稅收超出預期，並不意味一定有多餘的收入可供支用。根據106年度決算，中央政府總預算歲入1兆9213億、歲出1兆9310億，短缺97億，再加上根據總預算必須提列之債務還本743億，106年度舉債數字合計為840億。而106年度稅收實徵數大於預算數為536億，因此若要將106年度所謂「超徵」稅款還稅，尚須舉債536億；每還稅1元，都必須另行舉債，正是債留子孫。

可以不舉債還稅的前提在於──歲計餘絀（歲入減歲出）必須為正數、且此一餘絀減除當期總預算提列之債務還本數後仍有正的餘額，而非在於稅收超出預期。就總預算來看，107年度似乎有退稅的空間。初步試算，107年度餘絀約有1050億。然一國之財政是否有餘絀，不能僅就總預算而言，還須將特別預算一併納入考慮，方能呈現全貌。

一旦加計「前瞻基礎建設計畫」第1期與「中央政府流域綜合治理計畫」第3期的107年度分配數之債務舉借，分別是910億與104億，當年度歲計餘絀僅有36億，再減除總預算債務還本所編列的792億後，餘額為負756億。行政院僅以餘絀1050億減除債務還本的792億，並以此帳面餘額宣稱「107年度約有300億額度可供支用」，實在是自欺欺人。

報載，行政院高層表示另有175億來自以前年度的歲計賸餘。然而根據《預算法》，歲入、歲出之差短，以公債、賒借或以前年度歲計賸餘撥補之。現今若將所有累計以前年度的歲計賸餘還稅而消耗殆盡，則下一年度起之歲入、歲出差短，唯有以公債或賒借撥補一途，這還是向後代子孫伸手拿錢。

最後，總統似乎將稅收超出預期，理所當然地視為經濟成長的紅利，此一連結未必正確。稅收超出預期很有可能是短估、財政拖累或其他因素所致，未必是經濟成長的紅利。

由於對政府收支體系了解不足，民間一直有還稅的訴求；總統非財政專業，基於照顧人民生計出發而提出還稅，讓民眾分享經濟成長紅利的說法，我們也能理解。啟人疑竇的是，主計長及財政部長皆為財稅學者出身，應能清楚向總統解釋，亦或總統另有政治考量？無論如何，還稅於民的政策都望政府再慎思。（作者陳聽安為政治大學名譽教授、陳國樑為政治大學財政系副教授）

(中國時報)