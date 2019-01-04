2019年01月04日 04:10 中國時報 楊方儒

新年連假我接待來自北京與上海的兩位老友。他們專程來看陳昇的跨年演唱會，第3次了。作為台灣的6年級生，我更愛五月天，連唱陳昇的歌都覺得老派。

我沒想到的是，每年有數百位大陸粉絲，主要是80後，微醺著享受陳昇演唱會。他們早早託朋友買好了票，不在乎上漲的機票與住宿費用，也沒有選擇到紐約與倫敦狂歡，更不計較台北國際會議中心的30年老硬體，顯見台灣上一世代歌手的軟實力。

除音樂外，出版業也是台灣上一世代的文化象徵。在北京Page One書店，一本比陸版書高上5倍價格的台灣進口書，同樣有很多書迷出手。誠品在香港開了3家店，每次開幕都轟動。

新世代的台灣年輕人在手機上滑著抖音，看著大陸歌唱節目，守著大陸宮鬥劇。不分年齡層，大家口中都是「懸念」、「給力」、「閨蜜」、「淡定」，這也是大陸潛移默化的軟實力。

兩岸之間的硬實力，台灣都已經沒有與大陸比擬的本錢。軟實力，雖然音樂與出版曾經輝煌，但從台灣流行文化在網路上失勢，以及小成本製作走不出去的困局，未來發展也不看好。

只剩巧實力了！夾在中美之間，不論是從兩強貿易戰中受惠，或是區塊鏈產業能左右逢源，還有韓國瑜與王世堅成了全球華人關注的政治網紅，台灣雖然能做的不多，但也確實不少。可惜的是，台灣已經窮到只剩民主，政府卻還在錯置資源與亂開支票。

就在京滬兩位老朋友準備離台這天，習近平發表《告台灣同胞書》40周年講話，蔡英文也強硬回覆，當台灣再次成為國際媒體焦點時，我們也愉快地吃著小籠包，並驚嘆這道江南點心，為什麼台灣可以做得更好吃！

「這趟跨年，累啊！有點被過度招待的感覺，無論是來自關係類似親人的老朋友，還是島內呼風喚雨的新朋友。這裡的朋友啊，總是希望把你帶到他們在這裡幾十年留下的生活細節裡，去感受他們的感受，去表達他們對你的熱情。這些小吃、小店、小街、小巷的個人記憶疊加在一起，放到你的胃裡和行李裡，對一個外來人還是太重了，而且是這個地方特有的重。對我這麼一個將近20次來這裡的人，我只能用後半輩子化解它們。我們都是無從改變歷史的人，我們只希望這些瑣碎在一起變得很厚重的東西能不變質，更厚重，更讓我們累而不可自拔，好不好？」北京哥們，旅程的最後，在桃園機場發了微信朋友圈，讓我很感動。

（作者為KNOWING新聞暨幣特財經總編輯）

(中國時報)