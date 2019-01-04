夢露美金開箱 看見沃荷思維

2019年01月04日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

《地下絲絨與妮可》專輯是沃荷的經典作品。（鄧博仁攝）

10年前曾在台創下20萬觀展人次，安迪沃荷的普普藝術，今年以更多元的面貌來台，主辦單位之一的123ART專案經理西蒙納．卡佩奇表示，此次的作品尤其呈現了安迪沃荷的情感、美感。3日包括《瑪麗蓮．夢露》、《美金》等作品率先抵台，也揭開了安迪沃荷作品背後對名聲、名人、藝術創作的思維。

絹網版畫做出多種變化

開箱記者會上率先曝光的是聞名於世的《瑪麗蓮．夢露》，由123ART工作人員Nevena Radovic解說指出，當瑪麗蓮．夢露香消玉殞，安迪沃荷作為仰慕者，便決定為她做肖像，這個作品正結合了「死亡」與「名聲」這兩大沃荷最喜愛的主題，同時他以自己同年發明的絹網版畫技巧，快速地對同一張相片做出多種變化。

「沒有採用素描或繪畫而是用相片，使大眾一眼可認出，同時做出悲傷、興奮、天真無邪等各種面貌，則顯示夢露隱藏的多種面貌。」Nevena Radovic指出，沃荷藉絹網印刷把肖像更加平面感，藉此顯示畫中女子的表面，也暗指夢露是被社會所創造的性感偶像、符號，卻未見圖像下有血有肉的真實女性。

安迪沃荷曾說：「我很喜歡貼在牆上的錢」，色彩鮮豔的作品《美金》便是他實現在此一目標的方式，堪稱他的代表作之一，也是他熱愛錢的具體表現，和其他作品不同，沃荷為《美金》先親自創作了原始草稿再複製成不同的版畫，他藉此直白地訴說「錢的標誌就是藝術的標誌。」

跨足音樂設計香蕉封面

安迪沃荷也曾跨足音樂領域，他於1965年發掘了「地下絲絨」樂團，並毛遂自薦擔任該團的經紀人，1966年他自己擔任製作人為樂團發行專輯，並設計經典香蕉圖案作為專輯封面，輔以「慢慢地剝開看看」文案，原來當時的香蕉圖案是封面上的貼紙，撕開後露出粉紅色香蕉，具強烈的性暗示，而後再發行的黑膠版專輯便再無貼紙設計，因此初版的設計成為稀有的珍品，也成為普普藝術與音樂結合的經典之作。

《安迪沃荷—普普狂想特展》9日起至4月14日在台北中正紀念堂2、3展廳展出，展前優惠預售票至8日截止。

(中國時報)