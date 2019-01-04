大台北展場缺 辦大展踩煞車

2019年01月04日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

面對國立歷史博物館整修，以及即將展開的台北故宮北院整修計畫，對於習慣於每年總有大型國際級藝術品在台北展出的觀眾而言，未來幾年恐怕這些展覽將會暫時淡出，時藝多媒體總經理林宜標指出：「短時間內，僅能選擇較無溫溼度場地限制的動漫展與當代藝術。」

細數台北市符合國際級地位，且具有符合規格的溫溼度管控場地，林宜標指出便是故宮、史博館及台北市立美術館，再者可期待的是兩所教育大學美術館，即台北教育大學和台灣師範大學的美術館，但前者自主性強，後者新落成，目前尚無溫溼度管控系統，「我們的活動規畫都需要提早1到2年開始進行洽談」，林宜標坦言，目前大台北展場來看，懸而未決的變動因素太大，短期內僅能先引進動漫或當代藝術。

今年開春便在中正紀念堂推出的《安迪沃荷─普普狂想特展》，林宜標表示堪稱是繼《印象．左岸─奧塞美術館30周年大展》、《大英博物館藏埃及木乃伊：探索古代生活》後的重量級大展，但他也坦言如今大台北展出場地缺稀，類似規格的展近年在台北將不易見。

長期支持藝文展演活動的中國信託商業銀行，資深副總經理羅宏瑜在《安迪沃荷─普普狂想特展》開箱儀式上致詞指出：「國民的生活水準和藝術欣賞水準是息息相關的」，業界有聲浪指出，北部場地缺席，也許展出可往中南部走，但考量過去的市場反應，往中南部辦展恐非民間單位所能負荷，政府單位在此時應祭出配套的補助措施，才能讓民眾持續看到好的藝術展品。

(中國時報)