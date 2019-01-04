關心pm2.5 25導演拍2.5分鐘短片

2019年01月04日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

空汙問題近年困擾台灣，除了4成境外移入的汙染，一半以上來自台灣的工廠、石化工業以及舊型車。為了喚起大眾的注意，包含蔡崇隆、林泰州、王小棣等25位導演，每人拍「2.5分鐘」的影片呈現台灣空汙現況，在網路平台播出。其中蔡崇隆以反諷形式，演出雲林台西居民接受電視台採訪，卻說「感謝六輕讓空氣充滿營養素」，充滿黑色幽默，「雖然我們不能改變當下，但希望未來有更多人看了影片之後，願意加入關注這個議題。」

蔡崇隆表示，2年前受到柴靜的霧霾紀錄片《穹頂之下》影響，和林泰州投入「脫口罩！找藍天」影像計畫，和18位導演合作，拍攝多部南台灣空汙紀錄片，「那時其實很多人都還不清楚空汙、不知道pm2.5是什麼。」

林泰州表示，「現在大家知道空汙了，然後呢？過去2年來，很多觀眾只把我們的影片當災難片看待，環境議題始終是冷議題。台北主導經濟發展，台中到高雄的工業區卻一片霧濛濛，這是區域的不正義。」

導演盧法蘭則在紀錄片《浮塵之島》中，以資料數據和人物故事呈現愈來愈迫切的空汙後果，在拍攝過程中更發現「空汙不分階級」，「有錢人能買好水喝、吃不被汙染的食物，但每個人都要呼吸，即使買了空氣清淨機也不見得有用。」

盧法蘭表示，「在拍片前，我以為空汙只是部分地區的問題，直到開始做田調才發現，雖然影片中描述高雄大林蒲、鳳鼻頭被工業區空汙包圍，但其實整個台灣都像是個放大版的大林蒲、鳳鼻頭，從北到南都有汙染源，甚至連並非工業區的南投埔里，都會受到台中方向飄來的空汙影響。」

(中國時報)