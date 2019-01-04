當婚姻沉睡…同理心才是解藥

2019年01月04日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

長期照護是現今社會隱形的壓力鍋，而不健康的婚姻關係，有時或許比長照還要令人緊繃。新生代編導黃彥霖，在作品《你必須醒來》裡，透過長照隱喻婚姻關係裡的壓力源，有時會讓人做出失控的選擇。

1984年出生的黃彥霖表示，《你必須醒來》是3年前自社會新聞取得的靈感，如今舊作再翻新重演，「那一陣子不知道為什麼，一直看到昏迷已久的人，奇蹟醒來的新聞，醒來是好事情，但我反向操作，探討醒來後的情境，有哪些可能性。」

黃彥霖表示，劇中的妻子因為要照顧長期昏迷的先生，感到壓力沉重，「但那可能也是她在這段婚姻關係裡，一段可以暫時休憩的時光，而先生醒過來，就像是兩人再次重逢，必須再共同面對婚姻關係裡，那些懸而未解的難題。」

黃彥霖表示，他在舞台上以白紗區隔夢境與真實場景，讓妻子和先生之間有不同的對話空間，「最奇幻的是，在先生昏迷階段，妻子遇上一名陌生男子，自稱是她的先生，在別處被喚醒，想來看看她，妻子在驗證男子是誰的過程，也重新同理先生的困境。」

相較於3年前的版本，這回黃彥霖安排讓昏迷多時的先生，也有獨白的機會，黃彥霖說：「以往只讓妻子表述她所感受到的表象，這次讓先生也有發言的機會，描述他對這段婚姻的想法和感悟。」

黃彥霖表示，創作時正逢周遭朋友走入婚姻狀態，「很多婚姻走到後來，都會有卑微、扭曲的面貌出現，這齣劇中的角色，各自擁有著自己的孤獨，一味地退讓、容忍，只是暫緩之計，同理對方的立場，才是真正的解藥。」

(中國時報)